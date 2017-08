Els Mossos prioritzen la localització del conductor de la furgoneta kamikaze de Barcelona

11:30 Emergències desmenteix un rumor que apuntava a la mort d'un ferit a Cambrils. Corren rumors sobre mort pacient ingressat a Hospital Joan XXIII. NO ÉS CERT. #Cambrils — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

11:13 Forcadell mostra el seu suport i solidaritat a les famílies de les víctimes d"atemptats covards" que han "colpejat el poble de Catalunya".

11:12 Tornen a la normalitat la majoria de transports públics de Barcelona afectats per l'atemptat.

10:49 Forn diu que el mort a Sant Just va ser apunyalat i que s'investiga si el conductor està vinculat amb l'atemptat de Barcelona.

10:29 La ministra d’Exteriors d’Austràlia diu que hi ha 8 ciutadans afectats, 4 ferits i un desaparegut.

10:15 Des de la Capgirem Barcelona manifesten el seu suport a les víctimes i el "rebuig frontal a totes les formes de terrorisme feixista fruit de les lògiques internacionals del capitalisme".

10:06 Emergències informen que ja es pot circular amb "normalitat" per Cambrils. A #Cambrils ja es pot circular amb normalitat. @mossos confirma que cinturons dels 5 individus eren explosius simulats #ProteccioCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

09:54 Els Ferrocarrils de la Generalitat acaben el seu trajecte a l'estació de Provença. No arriben a Plaça Catalunya.

09:48 El detingut a Ripoll és un jove d'entre 31 i 33 anys i seria amic de Driss Oukabir, segons fonts policials.

09:41 Les forces de seguretat informen que estan registrant el pis del detingut a Ripoll i esperant el cotxe per emportar-se'l cap a dependències policials.

09:40 Més d'un centenar de ferits per atemptat #Barcelona es mantenen hospitalitzats en una quinzena d'hospitals catalans #ProteccioCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

09:34 Recomanacions dels Mossos per als assistents a la concentració de Barcelona: Si aneu a la concentració de Pça Catalunya:

- accediu a peu

- no porteu motxilles o bosses grans

- es faran controls de seguretat previs — Mossos (@mossos) 18 d’agost de 2017

09:24 Puigdemont encapçalarà a les 13 h. una nova reunió del gabinet de crisi del Govern. Hi participaran la resta de membres del Consell Executiu i Trapero.

09:24 Arriben a l'Institut de Medicina Legal els cossos de les víctimes de l'atemptat de Barcelona.

09:15 Ada Colau condemna la concentració de l'extrema dreta convocada per aquesta tarda i comunicarà a la conselleria d'Interior la seva preocupació per la marxa.

09:13 Ada Colau: "És prioritari reprendre la normalitat quan abans millor, però al mateix temps se suspenen els actes oficials durant tres dies, també les Festes de Gràcia".

09:10 Els explosius que portaven els cinc presumptes terroristes abatuts a Cambrils eren falsos.

08:58 Les editorials d'«El Mundo» i «El País» vinculen el procés i l'acollida de nouvinguts a l'atemptat de Barcelona https://t.co/RaM28t8e1d — NacióDigital (@naciodigital) 18 d’agost de 2017

08:53 Puigdemont ha parlat amb Colau: "Hem de fer una gran demostració massiva i serena de rebuig a l'atemptat".

08:52 Puigdemont ha qualificat de "miserables" les veus que aprofiten l'atemptat per criticar l'independentisme i condemna els editorials dels diaris que han reivindicat la unitat de l'Estat després de l'atac.

08:52 Puigdemont: "És un atac contra un estil de vida. Aquí la gent vol conèixer l'altre, ens agrada la diferència".

08:49 Les estacions de Rambla i Plaça Catalunya comencen a tancar arran de l'acte públic d'avui a les 12 hores. ❗️🚇Comencen a tancar estacions de transport públic de Rambla i Plaça Catalunya de #Barcelona arran l'acte públic d'avui a les 12 #equipviari https://t.co/WcUFEP3nel — Equip Viari (@equipviari) 18 d’agost de 2017

08:42 L'extrema dreta convoca una concentració a Barcelona en contra del "terrorisme islamista".

08:38 Puigdemont: "Ens hem de coordinar no sols amb l’estat espanyol sinó amb tots els cossos policials del món que participen en la mateixa lluita".

08:34 Carles Puigdemont: "La coordinació policial ha estat impecable".

08:33 El mort de Sant Just no ho va ser pels Mossos sinó per arma blanca. Era el fill de l'amo del cotxe. Un altre ocupant en va fugir i Forn no descarta que fos l'autor de l'atropellament de la Rambla.

08:20 ÚLTIMA HORA Joaquim Forn informa d'una nova detenció a Ripoll, que se suma la d'ahir i a la d'Alcanar https://t.co/eRsWRo2hTZ — NacióDigital (@naciodigital) 18 d’agost de 2017

08:19 El conseller d'Interior informa que la prioritat és conèixer les identitats dels implicats i intentar detenir el conductor.

08:19 Forn apunta que segueixen sobre la pista de la relació entre l'atac a Barcelona i les explosions a Alcanar.

08:08 Joaquim Forn, conseller d'Interior, apunta que es manté el nombre de víctimes, que podria augmentar perquè hi ha ferits crítics o molt greus.

08:08 Les autoritats aixequen el bloqueig que hi havia a la Rambla de Barcelona.

07:56 Per conèixer totes les incidències del trànsit podeu consultar aquest enllaç actualitzat al moment.

07:52 Els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana amb informació sobre l'atac a Barcelona i el tiroteig a Cambrils.

⚠️ Si tens informació sobre incidents ocorreguts a #Rambles i #Cambrils contacta amb nosaltres:

📨 mossos.terrorisme@gencat.cat📞 937 285 220 — Mossos (@mossos) 18 d’agost de 2017

07:50 Equip viari dona algunes recomanacions a tenir en compte a l'hora de traslladar-se. Si és imprescindible agafar vehicle privat porteu aigua, menjar i dipòsit ben ple. Molts vehicles s'han quedat sense combustible #equipviari — Equip Viari (@equipviari) 18 d’agost de 2017

07:50 El servei de Rodalies de Catalunya es presta amb normalitat a totes les estacions — Renfe (@Renfe) 18 d’agost de 2017

07:48 Una de les víctimes a l'atemptat és un nen de 3 anys resident a Rubí, segons informa Catalunya Ràdio.

07:46 Afectacions al servei de #busbcn. Les línies que baixen per Rambles es desvien per Via Laietana. Seguim indicacions de @barcelona_GUB — TMBinfo (@TMBinfo) 18 d’agost de 2017

07:45 Segueix en marxa l'"operació Gàbia" dels Mossos d'Esquadra, el que suposa que hi pot haver controls a qualsevol punt de la xarxa viària.

07:44 Segueixen els escorcolls de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra a Ripoll. Segueixen els escorcolls de la @guardiacivil i els @mossos a Ripoll https://t.co/eRsWRo2hTZ pic.twitter.com/6CQcgHT3tq — NacióDigital (@naciodigital) 18 d’agost de 2017

07:41 El Ministeri d'Exteriors francès informa que hi ha 26 ciutadans ferits, 11 dels quals en estat greu.

07:22 Emergències habilita espais a l'aeroport per atendre familiars de persones afectades per l'atemptat de Barcelona. Habilitats dos espais a l'Aeroport #Barcelona amb @mossos @CreuRojaCAT i #ProteccioCivil per atendre familiars persones afectades atemptat — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

07:17 Continuen els escorcolls de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra a pisos de Ripoll.

07:12 Els terroristes volien fer explotar la furgoneta al centre de Barcelona. L'atropellament massiu va ser "un pla B" després que els esclatessin a Alcanar les bombones de butà.

00:26 Rajoy: "Hem lluitat molts anys contra el terrorisme i sempre hem guanyat. En aquesta ocasió, també guanyarem"

00:27 Rajoy: "Als terroristes se'ls venç amb unitat institucional i determinació en la defensa de la democràcia i la llibertat"

00:25 Rajoy: "Estem units en el dolor, però també en la voluntat d'acabar amb la barbàrie. Espanya és un poble unit en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans"

00:25 Rajoy: "Puigdemont té tot el suport de l'Estat per restablir la normalitat i portar davant de la justícia els responsables d'aquesta barbaritat"