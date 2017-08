Rajoy: «Als terroristes se'ls venç amb unitat institucional»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha mostrat la solidaritat de tot l'Estat a les víctimes de l'atemptat a Barcelona i ha subratllat que Espanya és "un poble unit en alguns valors dels que ens enorgullim com la democràcia, la llibertat i els drets humans". "Hem guanyat contra el terrorisme, i aquest cop també ho farem", ha destacat en una declaració institucional des de la delegació del govern espanyol a Barcelona, des d'on també ha etzibat que "als terroristes se'ls venç amb unitat institucional i determinació de defensar la democràcia i la llibertat".En tot cas, ha assegurat que les víctimes són la seva "primera prioritat" i ha expressat l'"estima, solidaritat i proximitat de tot Espanya i la resta del món", la qual es concreta amb un dol oficial de tres dies a tot l'Estat. En aquest sentit, ha cridat a estar "units en la voluntat ferma de vèncer els que ens volen arrabassar-nos els nostres valors i model de vida", motiu pel qual s'ha reunit amb els cossos de seguretat de l'Estat, a qui ha demanat mantenir la col·laboració amb els Mossos i la Guàrdia Urbana. "Tots els cossos de seguretat i els serveis d'intel·ligència, protecció civil i emergències sàpiguen que compten amb el suport ple del govern i del conjunt dels espanyols", ha insistit.Per altra banda, vinculant aquest atemptat amb ETA, Rajoy ha afirmat que els espanyols coneixen "molt el valor absurd i irracional del terrorisme", als quals se'ls "venç amb unitat institucional, cooperació policial, suport internacional i ferma determinació de defensar els valors universals de democràcia i llibertat". Igualment, ha instat a tancar "acords amplis dels partits polítics", motiu pel qual convocarà reunió del pacte antiterrorista, per "reafirmar la unitat i treballar tots junts com hem fet fins ara en el futur".Finalment, ha agraït el suport a tots els mandataris internacionals que li han fet arribat la solidaritat i ha traslladat al president català, Carles Puigdemont, "tot el suport del govern i de l'Estat d'ajudar les víctimes, restablir la normalitat ciutadana i posar davant la justícia els responsables d'aquesta barbaritat". "Tota Espanya es commou amb el mateix sentiment que es viu a Barcelona", ha afirmat, així com ha defensat que, davant una "amenaça global, la resposta ha de ser global".

