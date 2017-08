Interior vincula l'explosió a Alcanar amb l'atemptat a Barcelona

Joaquim Forn, en roda de premsa, aquest dijous. Foto: Europa Press

El departament de l'Interior i els Mossos d'Esquadra vinculen l'explosió d'Alcanar de la matinada de dijous , en què ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, amb l'atemptat terrorista a les Rambles de Barcelona . Així ho ha anunciat el major de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, que ha explicat que la deflagració va tenir lloc per una "acumulació de gasos". "Alguns elements ens porten a connectar de manera clara aquests dos incidents i ens ha portat a la detenció de dues persones", ha afegit, per bé que ha deixat clar que cap de les dues és el conductor de la furgoneta que ha provocat l'atemptat.En una roda de premsa junt al conseller de l'Interior, Joaquim Forn, aquest dijous al vespre, Trapero no ha volgut donar més detalls dels motius que els han dut a vincular les dues qüestions. Malgrat tot, ha asseverat que l'atropellament a les Rambles "es tracta clarament d'un atemptat terrorista amb voluntat de matar el màxim de persones possibles", per bé que també ha negat alguns dels rumors que s'han difós, com que el conductor del vehicle hagués anat armat.Al seu torn, Forn ha assegurat que "s'està treballant amb tots els recursos" disponibles i ha avisat que, malgrat que actualment es pot parlar de 13 morts i prop de 100 ferits, aquestes xifres podrien incrementar-se, atès que alguns ferits han anat als centres sanitaris sense passar pel Sistema d'Emergències i, a més, alguns d'aquests estan greus i podrien perdre la vida. Actualment, ha explicat, s'està "treballant el màxim ràpid possible per identificar aquestes persones i adreçar la informació als consolats".Així mateix, s'han obert serveis d'assistència a les víctimes i els familiars i s'ha habilitat l'hotel Gran Via Palace perquè s'hi pugui rebre la informació i tot el suport psicològic, igual que a través d'un telèfon difós per a les persones afectades. "En una hora s'haurà acabat el confinament de totes les persones", ha avançat, i, per tant, "els comerços quedaran lliures de persones que hi estaven amagades".Sigui com sigui, ha destacat la "resposta positiva per part de la ciutadania", la qual "ha respost de manera cívica i exemplar", així com ha aplaudit la feina de les policies, els bombers, els serveis d'emergència o els serveis socials. Igualment, Trapero també ha celebrat el "gran civisme de la ciutadania".El major dels Mossos d'Esquadra ha resumit els fets ocorreguts, detallant que, a les 16.50, una furgoneta ha entrat pel carril central de la Rambla, envestint les persones que hi transitaven, fins al Liceu i, llavors, ha abandonat el vehicle i la zona. A partir de les trucades al 112 i la descripció de persona que feien els que l'havien vist, els cossos policials han tancat la ciutat i han activat el dispositiu antiterrorista a tot Catalunya. Així mateix, han anat entrant als locals on es confinava la gent, per verificar que no hi havia ningú amagat i per identificar les persones.Finalment, ha avançat que existeix un fort dispositiu policial a les Rambles que es mantindrà els propers dies. Els Mossos, ha destacat, estan treballant sota les ordres de l'Audiència Nacional i en col·laboració amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, el CNI i la Guàrdia Urbana. Els dos detinguts han estat trobats a Alcanar i Ripoll, mentre que la persona morta a Esplugues de Llobregat, que s'havia negat a aturar-se en el control dels Mossos a la sortida de Barcelona, no tindria cap vinculació amb l'atemptat.

