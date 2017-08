Barcelona, diana del terror global

Personal de Creu Roja ofereix aigua a persones que havien estat confinades. Foto: ACN

Barcelona ha entrat en el llistat mundial de ciutats colpejades per atemptats terroristes d'arrel gihadista. Una furgoneta blanca, que ha entrat a la Rambla a molta velocitat i fent esses, ha atropellat aquest dijous tots els vianants que s'ha trobat en més de mig quilòmetre. Al centre de Barcelona han mort 13 persones i 86 han resultat ferides, si bé el conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha advertit que el nombre de víctimes es pot incrementar en les pròximes hores. L'Audiència Nacional s'ha fet càrrec de les diligències sobre els fets.La capital catalana és un dels indrets amb més èxit turístic de tota Europa. I ha acabat sent una diana dels terroristes. L'atemptat l'ha reivindicat Estat Islàmic unes hores després del recorregut mortal de la furgoneta. La policia ha detingut dues persones presumptament implicades en els fets, però el conductor del vehicle continuava fugit aquesta matinada. Segons el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "no hi ha cap dubte sobre la voluntarietat d'aquesta acció". Trapero ha agregat: "Es tracta clarament d'un atemptat terrorista amb la voluntat de matar el màxim de persones possibles".La furgoneta ha entrat a les 16.50 h al tronc central de la Rambla, per on caminen els vianants, i ha anat passeig avall deixant moltes persones esteses a terra, segons diversos testimonis. El conductor ha començat el seu recorregut al carrer Bonsuccés i s'ha aturat a gairebé el Liceu, i després ha baixat de la furgoneta i ha fugit de l'escena de la massacre. Trapero ha assegurat que no anava armat, com a mínim visiblement, a jutjar pel relat dels testimonis.Mentre els familiars i amics intentaven ajudar-los, s'ha generat una estampida de persones que escapaven en totes direccions. Dels ferits, com a mínim 15 estan greus, 23 són menys greus i 48 lleus, segons el darrer balanç de Protecció Civil. Molts dels afectats han intentat buscar refugi en els comerços, hotels i restaurants de la zona on han quedat confinats durant hores per ordre de la policia.A la mitjanit encara no tothom havia pogut moure's per la Rambla lliurement però ja s'ha començat a aixecar el cordó policial. El centre de la ciutat, però, ha continuat desert, una estampa impossible d'imaginar hores abans de l'atemptat. S'ha habilitat el telèfon 900 400 012 per atendre els afectats, i dos espais: el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) del carrer Llacuna i l'Hotel Gran Via Palace.En els fets hi hauria dues furgonetes implicades, les dues de lloguer. La del conductor que ha perpetrat l'atac i una altra que hauria servit per fugir i que s'ha trobat hores després a prop del Burger King de Vic (Osona). La confusió ha regnat durant les primeres hores després de l'atemptat, i una persona que ha estat abatuda a Esplugues de Llobregat quan fugia d'un control policial no tindria vinculació amb l'acció terrorista, segons han detallat els Mossos d'Esquadra. Aquesta persona ha ferit una sergent de la policia catalana. També inicialment s'havia informat que una persona estava atrinxerada a la Rambla, cosa que la policia ha desmentit de forma categòrica.Per ara s'han produït dues detencions. Una d'elles és la de Driss Oukabir , un jove de 28 anys resident a Ripoll, que ha estat arrestat a la capital ripollesa aquest dijous a la tarda. Tot i que inicialment s'havia difós la imatge de Oukabir com a principal sospitós de l'atac, seria el seu germà petit de 17 anys qui hauria participat presumptament en la massacre, segons fonts consultades per. L'altre sospitós d'estar implicat en l'atemptat ha estat detingut a Alcanar, cosa que pot donar pistes sobre quina podia ser la voluntat real dels terroristes.Els Mossos han vinculat els fets de Barcelona amb l'explosió registrada la darrera matinada a Alcanar , en què ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits. "Alguns elements ens porten a connectar de manera clara aquests dos incidents", ha subratllat Trapero, el qual ha precisat que la deflagració va tenir lloc per una "acumulació de gasos". No es descarta, ara mateix, que a Alcanar si estigués preparant algun tipus d'artefacte, un extrem no confirmat per cap font oficial.L'atemptat ha obligat a activar l'operatiu antiterrorista a tota Catalunya, cosa que ha motivat cues quilomètriques als accessos de Barcelona, i s'ha activat el pla bàsic d'emergències municipal per incidents amb múltiples víctimes. La policia ha acordonat el centre de Barcelona, i s'han desallotjat indrets com El Corte Inglés. L'atemptat ha obligat a tancar les estacions del metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe de la zona.Pel que fa a l'autobús, s'han desviat la majoria de línies del centre, ha deixat de funcionar el Bus Turístic , l'Aerobús surt de plaça Espanya i el NitBus de la plaça Universitat. A més, s'han suspès els actes festius de la Festa de Gràcia, i s'ha ordenat el tancament d'espais com el Zoo de Barcelona i el Tibidabo, segons ha informat l'Ajuntament.Bona part de la ciutat no s'ha adonat en un primer moment que Barcelona havia patit un atemptat terrorista. Molts barcelonins i turistes caminaven tranquil·lament a poc més de 200 metres dels fets, com al passeig de Gràcia. El cordó policial inicial permetia acostar-se quasi fins a la part de dalt de la Rambla, fins que la Guàrdia Urbana ha començat a ampliar-lo progressivament fins a la Gran Via."És un atac terrorista", cridava un agent de la Guàrdia Urbana en anglès. La gent es movia lentament, però a mesura que avançaven els minuts fins i tot algunes ordres de la policia alimentaven corredisses i crits. L'Edward, un jamaicà resident a París, és la cinquena vegada que visita Barcelona i no sabia on eren els seus dos amics després de l'atemptat Sortosament la incertesa només li ha durat dues hores, i la història ha tingut un final feliç i s'han pogut retrobar sans i estalvis. "Eren a prop però no tenien cobertura de mòbil", ha relatat. Segons l'Edward, "no havien vist res perquè eren en un restaurant proper". Ha lamentat que sempre està "tan a prop dels atemptats", i és que a la capital francesa viu a 100 metres de la sala Bataclan.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha liderat el gabinet de crisi que s'ha reunit a la Generalitat , i en el qual també han participat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i els comandaments dels Mossos d'Esquadra. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volat fins a Barcelona procedent de Pontevedra. A més, el govern espanyol preveu convocar el Pacte Antiterrorista en les pròximes hores."Hem estat, som i serem gent de pau i d'acollida", ha remarcat Puigdemont. Amb un missatge integrador, Colau ha destacat que Barcelona és una "ciutat de pau, de democràcia, de diàleg, valenta, oberta al món, orgullosa de la seva diversitat i cosmopolita, i ho seguirà sent".Colau ha anunciat que s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de Catalunya, aquest divendres, a les 12.00 h, per mostrar-se "units contra la barbàrie i per la democràcia i la pau". A més, Puigdemont ha decretat tres dies de dol a tot Catalunya i, en una compareixença posterior, Rajoy ha anunciat tres dies de dol a tot l'Estat. El president del govern espanyol ha destacat que "als terroristes se'ls venç amb unitat institucional i determinació de defensar la democràcia i la llibertat".Les mostres de suport internacionals s'han succeït tota la tarda. El president francès. Emmanuel Macron, ha mostrat la solidaritat de França amb les víctimes i ha insistit en la seva voluntat de mantenir-se "units i determinats" contra el terrorisme. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha condemnat l'atac i ha afirmat que el país "farà el necessari per ajudar" Espanya. El Papa ha resat per les víctimes i ha expressat la seva "proximitat a tot el poble espanyol".Una onada de solidaritat ha recorregut la ciutat després dels fets, i molts barcelonins han ofert refugi, menjar i transport. Per exemple, a través de la xarxa social Facebook 1.800 persones ja s'havien ofert a col·laborar tres hores després de l'atemptat, si bé només sis havien sol·licitat algun tipus d'ajuda. A més, Turisme de Barcelona ha explicat que els hotels de la ciutat estan oberts perquè ningú es quedi al carrer, la patronal dels pisos turístics (Apartur) també els ha ofert a la ciutadania i turistes, i nombrosos taxistes han realitzat transports gratuïts. Als hospitals s'hi han fet cues per donar sang.A mitja tarda, la Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte han acordat suspendre tots els actes festius previstos per aquest dijous, inclosa l'entrega de premis de carrers guarnits, que queda a l'espera que es fixi una nova data. Així mateix, s'han suspès tots els actes del programa Música als Parcs i l'espectacle de la Font Màgica de Montjuïc. Aquesta tarda també s'ha ordenat el tancament d'espais públics com el Zoo de Barcelona i el Tibidabo, segons ha informat l'Ajuntament.

