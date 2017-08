Estat Islàmic reivindica l'atemptat de Barcelona

L'atemptat que ha tingut lloc a la Rambla de Barcelona ha estat reivindicat per Estat Islàmic. Ho ha fet aquest divendres al vespre, poques hores després que hagi tingut lloc l'acció al centre de la ciutat, a través de l'agència Amaq, que actua com a òrgan propagandístic de l'organització terrorista. Segons informa TV3, la nota feta pública anomena els terroristes com a "soldats de l'Estat Islàmic" i justifica l'atemptat per la crida feta a colpejar "els països de la coalició".Si es confirma aquesta autoria, l'atac al cor de la capital catalana se sumaria a tot un seguit d' atemptats que l'organització gihadista ha perpetrat arreu d'Europa , en nombroses ciutats. En aquest cas, el nombre de víctimes seria de 13 morts i d'una vuitantena de ferits, segons les últimes informacions, i el mode d'actuació ha estat l'atropellament massiu, una via iniciada recentment per l'Estat Islàmic en molts dels darrers atemptats.

