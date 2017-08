Els catalans omplen les xarxes de mostres de solidaritat per l'atemptat de Barcelona

08:42 L'extrema dreta convoca una concentració a Barcelona en contra del "terrorisme islamista".

08:38 Puigdemont: "Ens hem de coordinar no sols amb l’estat espanyol sinó amb tots els cossos policials del món que participen en la mateixa lluita".

08:34 Carles Puigdemont: "La coordinació policial ha estat impecable".

08:33 El mort de Sant Just no ho va ser pels Mossos sinó per arma blanca. Era el fill de l'amo del cotxe. Un altre ocupant en va fugir i Forn no descarta que fos l'autor de l'atropellament de la Rambla.

08:20 ÚLTIMA HORA Joaquim Forn informa d'una nova detenció a Ripoll, que se suma la d'ahir i a la d'Alcanar https://t.co/eRsWRo2hTZ — NacióDigital (@naciodigital) 18 d’agost de 2017

08:19 El conseller d'Interior informa que la prioritat és conèixer les identitats dels implicats i intentar detenir el conductor.

08:19 Forn apunta que segueixen sobre la pista de la relació entre l'atac a Barcelona i les explosions a Alcanar.

08:08 Joaquim Forn, conseller d'Interior, apunta que es manté el nombre de víctimes, que podria augmentar perquè hi ha ferits crítics o molt greus.

08:08 Les autoritats aixequen el bloqueig que hi havia a la Rambla de Barcelona.

07:56 Per conèixer totes les incidències del trànsit podeu consultar aquest enllaç actualitzat al moment.

07:52 Els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana amb informació sobre l'atac a Barcelona i el tiroteig a Cambrils.

⚠️ Si tens informació sobre incidents ocorreguts a #Rambles i #Cambrils contacta amb nosaltres:

📨 mossos.terrorisme@gencat.cat📞 937 285 220 — Mossos (@mossos) 18 d’agost de 2017

07:50 Equip viari dona algunes recomanacions a tenir en compte a l'hora de traslladar-se. Si és imprescindible agafar vehicle privat porteu aigua, menjar i dipòsit ben ple. Molts vehicles s'han quedat sense combustible #equipviari — Equip Viari (@equipviari) 18 d’agost de 2017

07:50 El servei de Rodalies de Catalunya es presta amb normalitat a totes les estacions — Renfe (@Renfe) 18 d’agost de 2017

07:48 Una de les víctimes a l'atemptat és un nen de 3 anys resident a Rubí, segons informa Catalunya Ràdio.

07:46 Afectacions al servei de #busbcn. Les línies que baixen per Rambles es desvien per Via Laietana. Seguim indicacions de @barcelona_GUB — TMBinfo (@TMBinfo) 18 d’agost de 2017

07:45 Segueix en marxa l'"operació Gàbia" dels Mossos d'Esquadra, el que suposa que hi pot haver controls a qualsevol punt de la xarxa viària.

07:44 Segueixen els escorcolls de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra a Ripoll. Segueixen els escorcolls de la @guardiacivil i els @mossos a Ripoll https://t.co/eRsWRo2hTZ pic.twitter.com/6CQcgHT3tq — NacióDigital (@naciodigital) 18 d’agost de 2017

07:41 El Ministeri d'Exteriors francès informa que hi ha 26 ciutadans ferits, 11 dels quals en estat greu.

07:22 Emergències habilita espais a l'aeroport per atendre familiars de persones afectades per l'atemptat de Barcelona. Habilitats dos espais a l'Aeroport #Barcelona amb @mossos @CreuRojaCAT i #ProteccioCivil per atendre familiars persones afectades atemptat — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

07:17 Continuen els escorcolls de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra a pisos de Ripoll.

07:12 Els terroristes volien fer explotar la furgoneta al centre de Barcelona. L'atropellament massiu va ser "un pla B" després que els esclatessin a Alcanar les bombones de butà.

00:26 Rajoy: "Hem lluitat molts anys contra el terrorisme i sempre hem guanyat. En aquesta ocasió, també guanyarem"

00:27 Rajoy: "Als terroristes se'ls venç amb unitat institucional i determinació en la defensa de la democràcia i la llibertat"

00:25 Rajoy: "Estem units en el dolor, però també en la voluntat d'acabar amb la barbàrie. Espanya és un poble unit en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans"

00:25 Rajoy: "Puigdemont té tot el suport de l'Estat per restablir la normalitat i portar davant de la justícia els responsables d'aquesta barbaritat"

00:24 Rajoy: "Vull agrair a tots els dirigents internacionals els missatges de suport que ens han enviat"

00:22 Rajoy: "Als terroristes se'ls venç amb unitat institucional i amb acords amplis entre els partits polítics. Pròximament convocarem el pacte antiterrorista per treballar tots junts"

00:21 Rajoy: "Estem units en el dol i en la voluntat de vèncer aquells qui ens volen prendre el nostre model de vida"

00:20 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha mostrat la seva solidaritat amb la ciutat de Barcelona i ha tingut un record per les víctimes

23:51 La policia ha aixecat el confinament de les persones que es trobaven a la Rambla de Barcelona

23:20 El detingut de Ripoll assegura que li han robat la documentació. Passarà la nit a la comissaria i demà el portaran a l'Audiència Nacional de Madrid

22:58 Trapero relaciona l'atemptat de Barcelona amb l'explosió ahir d'una casa a la localitat d'Alcanar

22:57 Trapero: "No tenim evidència que l'home que conduïa la furgoneta anés armat"

22:56 El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareix per repassar el relat dels fets: La furgoneta ha atropellat un centenar de persones i n'ha matat 13

22:53 Forn informa també que s'ha convocat el gabinet antiterrorista que integren els diferents cossos policials de l'Estat

22:52 El conseller d'Interior, Quim Forn, parla ja d'un centenar de ferits en l'atemptat de la Rambla de Barcelona

22:43

22:18 El SEM informa dels hospitals on han estat traslladats els ferits.



22:18 Suspenen la vaga d'ambulàncies de Girona prevista per divendres com a mostra de condol per l'atemptat de Barcelona.

22:14 Emergències ubica un centre d'atenció als afectats per l'atemptat al carrer Llacuna.

21:57 A les 23.30 de la nit Rajoy, Santamaría i Zoido es reuneixen a la delegació del govern espanyol a Catalunya amb comandaments del CNP i la Guàrdia Civil.

21:39 Un dels implicats en l'atemptat de Barcelona podria ser menor d'edat. Es tractaria del germà de Driss Oukabir, apuntat inicialment com a sospitós de l'atac.

21:35 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, viatja des de Pontevedra fins a Barcelona. Està previst que arribi a la capital catalana a les 22 hores.

21:25 Estat Islàmic reivindica l'atemptat a Barcelona.

21:20 El Banc de Sang informa que ja té reserves suficients per atendre els ferits.

21:19 El Col·legi d'Advocats obrirà un servei d'orientació especial per atendre les víctimes i els seus familiars.

21:18