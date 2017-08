Puigdemont: «Hem estat, som i serem gent de pau i d'acollida»

Gabinet de crisi d'aquest dijous, al Palau. Foto: @Govern

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacat aquest dijous que "totes les persones de bé de totes les civilitzacions, religions i condició social estan al costat de les víctimes i nostre". En una declaració institucional arran dels atemptats a Barcelona , ha lamentat que "Londres, Brussel·les, París i altres ciutats europees han patit el mateix", però s'ha mostrat convençut que es doblegaran "aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència".Malgrat tot, ha destacat que "Catalunya ha estat, és i serà terra de pau i de benvinguda". "I no deixarem que una minoria acabi amb la nostra manera de ser forjada al llarg dels segles", ha reiterat, i ha insistit: "Hem estat, som i serem gent de pau i d'acollida". Així mateix, ha agraït la col·laboració de totes les institucions, ja que "aquí no hi ha hagut cap divisió ni disputa que valgui" i, en aquest sentit, ha destacat també la solidaritat mostrada amb els catalans que ofereixen la casa per als turistes o la sang per a les víctimes.En tot cas, ha cridat a la "prudència i serenor" i ha demanat cenyir-se a les informacions oficials. "Catalunya estarà a l'alçada de les circumstàncies", ha reiterat, i ha insistit: "En defensa de la democràcia, la pau i la llibertat sempre ens hi trobaran". "La democràcia derrotarà el terrorisme i la barbàrie", ha conclòs el president català, que ha declarat tres dies de dol a tot Catalunya.Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha posat en valor "la solidaritat que s'ha mobilitzat arreu ens fa sentir que som una ciutat forta en la seva diversitat i els seus valors". Visiblement emocionada, ha destacat que Barcelona és una "ciutat de pau, de democràcia, de diàleg, valenta, oberta al món, orgullosa de la seva diversitat i cosmopolita, i ho seguirà sent". Finalment, ha anunciat que s'ha convocat un minut de silenci a la plaça de Catalunya, aquest divendres, a les 12h, per mostrar-se "units contra la barbàrie i per la democràcia i la pau".Posteriorment, Puigdemont ha declarat a TV3 que la prioritat és salvar vides humanes i afinar l'actuació policial per "trobar els responsables de l'atemptat i els que els han donat cobertura, els que els estiguin aplaudint o vulguin imitar aquestes actituds contra els éssers humans". Així, ha insistit que Catalunya serà un país d'acollida, "per molt que grups fanatitzats" intentin canviar-ho i ha cridat a demostrar en el minut de silenci un "esperit transversal i cívic contra aquests desafiaments" i a "enviar missatge de fermesa cívica i serena". En aquest sentit, ha afirmat que intentarà coordinar-se al màxim i poder-se reunir amb Mariano Rajoy, ja que aquesta lluita "no va d'idees polítiques".

