L'Estat assumirà les competències sobre l'atemptat si es confirma que és una acció terrorista

El govern espanyol assumirà les competències de coordinació de les actuacions sobre l'atemptat a les Rambles de Barcelona en el moment en que la Generalitat conformi que es tracta d'una actuació terrorista, segons han informat fonts de La Moncloa. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, es desplacen a Barcelona i es reuniran a la delegació del govern espanyol amb els màxims representants dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, a partir de dos quarts de dotze. El govern espanyol ha informat inicialment que els seus representants, liderats pel delegat a Catalunya, Enric Millo, s'integraven al comitè de crisi convocat per la Generalitat de Catalunya.Per ara, el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha romàs aquesta tarda en permanent contacte amb els experts de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que han col·laborat amb el dispositiu antiterrorista desplegat a Barcelona. El número dos d'Interior, de qui depenen jeràrquicament tant la Policia com la Guàrdia Civil, romania reunit a última hora de la tarda amb els màxims responsables dels dos cossos a fi de recaptar totes les novetats sobre l'atemptat.Igualment, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha estat en contacte tota la tarda amb el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Els agents de la Policia i de la Guàrdia Civil han col·laborat des del punt de vista de la Intel·ligència amb l'operatiu liderat pels Mossos d'Esquadra. Tots dos cossos s'han ofert per col·laborar amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana a les tasques de suport i en els nombrosos controls desplegats a Barcelona per detenir l'autor o autors de l'acció terrorista.Per altra banda, el govern espanyol convocarà en els propers dies el pacte antiterrorista, segons informa el PSOE, qui precisa que ho han parlat el president estatal, Mariano Rajoy, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. El pacte es va segellar el febrer de 2015 i a ell es van sumar totes les forces polítiques, tret de Podem i Esquerra Unida, que acudeixen en qualitat d'observadors.Al seu torn, l'Audiència Nacional ha obert diligències sobre l'atemptat, segons informen fonts de la mateixa Audiència. L'encarregat de les diligències és el titular del jutjat d'Instrucció número 4, Fernando Andreu, que es troba de guàrdia. L'alt tribunal assumeix la causa després que els Mossos d'Esquadra hagin confirmat que es tracta d'un atemptat terrorista. Andreu ja s'ha desplaçat a Barcelona, acompanyat del fiscal en cap de l'Audiència Nacional, Jesús Alonso, i ja hauria donat les primeres ordres de registre i seguiments telefònics.

