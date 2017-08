Els Mossos desvinculen la persona morta a Esplugues amb l'atemptat de Barcelona

Els Mossos han desvinculat la mort d'una persona a Esplugues amb l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona, on han mort 13 persones i n'han resultat ferides un centenar més. L'home abatut conduïa un Ford Focus blanc i s'ha saltat un control policial situat a la sortida de la Diagonal direcció Esplugues, en el marc de l'Operació Gàbia que el cos està duent a terme a totes les sortides de la ciutat.En la seva fugida, l'home ha deixat ferida una agent, que ha patit una fractura de femur. El cotxe ha arribat fins a prop de l'edifici Walden, situat a Sant Just Desvern, on els Mossos han aturat el vehicle i han abatut el conductor, segons ha informat TV3. Un cop aturat, els Mossos han desallotjat la zona i han activat el TEDAX per comprovar que no hi hagi cap artefacte explosiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)