Turisme de Barcelona ofereix hotels perquè ningú es «quedi al carrer»

El president del consorci Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, ha explicat que els hotels de la ciutat estan "oberts" perquè "la gent s'hi pugui ficar" i ningú "es quedi al carrer", després de l'atropellament massiu a les Rambles de la capital catalana. "Que vinguin cap aquí, que els tindrem atesos fins que tornin a obrir les Rambles", ha assegurat en declaracions a TV3. I és que, arran de l'atemptat terrorista, els Mossos han aconsellat no acostar-se a la zona afectada i no sortir de casa.Per altra banda, nombrosos taxistes també estan realitzant transports de manera gratuïta per tal de transportar persones que es trobaven en la zona de l'atemptat.Per altra banda, el Banc de Sang ha fet saber que compta "amb reserves" per atendre les víctimes de l'atropellament massiu "si és necessari" però els principals hospitals de Catalunya estan "oberts als donants". De la mateixa manera la Creu Roja ha remarcat al compte de Twitter que hi ha "reserves suficients" però que els centres hospitalaris estan oberts als donants.

