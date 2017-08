Driss Oukabir, detingut a Ripoll després que se l'hagi vinculat amb l'atemptat

Confusió sobre el presumpte autor de l'atemptat de Barcelona d'aquest dijous. Tot i que inicialment s'havia difós la imatge de Driss Oukabir, un jove de 28 anys resident a Ripoll, com a principal sospitós de l'atac, seria el seu germà petit qui hauria participat presumptament en la massacre. Tanmateix, Driss Oukabir ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a la capital ripollesa per l'eventual vinculació amb l'atemptat. Aquest dijous a la tarda ha estat interrogat pels agents per obtenir més informació i aquest divendres serà traslladat a l'Audiència Nacional.Segons fonts locals consultades per-que han contactat amb la família-, ell mateix ha denunciat que li havien robat la documentació, fet que hauria provocat que la seva imatge s'hagués difós com a sospitós de l'atac. Les fonts consultades no descarten que hagi estat el propi germà petit -que seria menor d'edat i estudiava a l'institut Abat Oliba de Ripoll- el responsable de suplantar la identitat del detingut i d'actuar a Barcelona. A Driss Oukabir se li atorgava la responsabilitat de llogar a Santa Perpètua de Mogoda la furgoneta utilitzada en l'atac ala capital catalana.El jove ripollès estaria sent interrogat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital ripollesa, on hi passarà la nit. S'han mobilitzat de forma extraordinària agents policials d'Osona i el Ripollès.Segons fonts de Ripoll consultades per aquest diari, fa pocs dies Driss Oukabir va haver d'acudir a les dependències judicials citat per un judici. De fet, tenia antencedents. La repercussió de l'atemptat i la difusió de les imatges i del nom del sospitós han estat tals, que fins i tot s'ha creat una entrada a la Viquipèdia amb el seu nom . El perfil de Facebook de Driss Oukabir ha estat eliminat.

