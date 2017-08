Consternació i prudència entre polítics catalans, espanyols i internacionals per l'atemptat

Màxima prudència i tota l'atenció a les víctimes en els successos d'aquesta tarda a Barcelona. Desplegat i coordinat tot l'operatiu policial — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 d’agost de 2017

Activat el Pla Bàsic d'Emergències per atendre les víctimes. En permanent contacte amb President @KRLS i de camí a Barcelona. #Rambles — Ada Colau (@AdaColau) 17 d’agost de 2017

El terror no vencerá a los demócratas. Mi solidaridad con las víctimas y sus familiares en estos momentos tan difíciles https://t.co/3toO9iCZmp — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 17 d’agost de 2017

Seguim amb preocupació i consternació els esdeveniments de les Rambles de Barcelona. Avui i sempre units contra la violència i contra la por — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 17 d’agost de 2017

Solidaritat i condol amb les víctimes de l'atemptat. Unitat democràtica. Seguir les consignes de les autoritats. El terror no vencerà. — Lluís Rabell (@LluisRabell) 17 d’agost de 2017

En contacto con todas las administraciones. Prioridad: atender heridos en Las Ramblas y facilitar la labor de las Fuerzas de Seguridad. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 d’agost de 2017

Muy preocupado por las noticias que nos llegan desde Barcelona. Toda nuestra solidaridad con las víctimas y apoyo a las autoridades. https://t.co/eoDzIqoLVi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 d’agost de 2017

En contacto permanente con Ada Colau, Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. Estamos a disposición de las autoridades. ¡Tots amb Barcelona! — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 d’agost de 2017

Conmocionado por las informaciones que llegan desde Las Ramblas de Barcelona. Todo el apoyo a los cuerpos de emergencia y seguridad. https://t.co/6YE8FrpHAK — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 17 d’agost de 2017

Siguiendo con preocupación y cautela las noticias que llegan desde Las Ramblas. Todo el cariño y la solidaridad de Madrid con Barcelona. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 17 d’agost de 2017

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 d’agost de 2017

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 d’agost de 2017

#Barcellona splendida e amica è sotto attacco Italia vicina alle autorità locali e spagnole. Pensieri rivolti alle persone colpite — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 17 d’agost de 2017

Toda Europa está con #Barcelona. Nuestros pensamientos están con las víctimas y los afectados por este cobarde atentado. — Donald Tusk (@eucopresident) 17 d’agost de 2017

My thoughts are with the victims of this barbaric terrorist attack in the great city of Barcelona and with their brave emergency services. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 17 d’agost de 2017

#Barcelone et #Paris sont des villes de partage, d'amour et de tolérance. Ces valeurs sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 d’agost de 2017

Terrible news from Spain! My thoughts are with @AdaColau and the people of Barcelona. — Frank Jensen (@FrankJensenKBH) 17 d’agost de 2017

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 d’agost de 2017

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 d’agost de 2017

Els polítics catalans i espanyols s'han mostrat consternats aquest dijous per l'atemptat que ha tingut lloc a la Rambla de Barcelona. Sense fissures, han cridat a la prudència respecte els fets i a la solidaritat amb les víctimes. D'aquesta manera, el president i el vicepresident del Govern, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, així com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han destacat també la feina que els respectius governs fan en relació a l'atac.Al seu torn, els polítics catalans també han mostrat la seva solidaritat i preocupació, així com han cridat a seguir les recomanacions de les autoritats:Igualment, els polítics espanyols han destacat la coordinació per fer front a l'atemptat i s'han posat a disposició de les institucions per oferir el seu suport:Així mateix, a nivell internacional també han arribat diverses mostres de suport de dirigents de governs:Menció a part mereix el president dels EUA, Donald Trump, que ha fet dues piulades sobre l'atemptat. En la primera, més protocolària, s'ha limitat condemnar l'atac i ha assegurat que farà tot allò necessari per ajudar. En el segon ha arribat la polèmica, ja que ha posat com a exemple per a la lluita contra el terrorisme al general John Pershing, cèlebre entre altres qüestions per una llegenda que li atribueix l'execució de musulmans filipins amb bales banyades en sang de porc. Així, ha cridat a "estudiar el que el general Pershing feia als terroristes quan eren capturats". "No va haver-hi més terrorisme radical islamista en 35 anys!", ha proclamat, sense aclarir a què s'estava referint exactament ni si estava defensat l'execució dels terroristes de Barcelona:Fora de les xarxes socials, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat en un comunicat que l'atemptat "al cor de Barcelona" li ha provocat una "profunda tristesa". "Envio el meu més sincer condol a les famílies i als sers estimats de les víctimes", ha indicat, assenyalant que els seus pensaments estan "amb la gent de Barcelona". "Vull fer una menció especial a totes les persones heroiques que han donat una primera resposta corrent cap al perill per ajudar d'altres, i a totes les forces de seguretat que estan treballant per protegir la població", ha dit el president de la CE.Igualment, el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat l'atemptat i ha traslladat la seva "solidaritat" al govern espanyol "en la lluita contra el terrorisme i l'extremisme violent". Guterres ha expressat les seves condolences a les famílies i amics de les víctimes, així com al govern estatal i al poble espanyol en el seu conjunt. El secretari general també ha desitjat "una ràpida recuperació" als ferits, segons un comunicat difós pel seu portaveu, Farhan Haq. "Nacions Unides manté la seva solidaritat amb el Govern d'Espanya i la seva lluita contra el terrorisme i l'extremisme violent", ha recalcat, i espera que els responsables d'aquest acte de "violència atroç" rendeixin comptes "ràpidament" davant la justícia.

