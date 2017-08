VÍDEO Google mostrarà (també) la previsió de pol·len per evitar les al·lèrgies

Imatge de la nova funcionalitat Foto: Google

Achoo! 🤧 Watch out for seasonal sniffles with new pollen forecasts in Search → https://t.co/URJpavSPGD pic.twitter.com/z6YU4clDSs — Google (@Google) August 16, 2017

Google incorpora un nou servei per als seus usuaris: la previsió de pol·len de la zona on siguem. D'aquesta manera, cercant "pollen forecast", podrem tenir la informació del dia i la predicció per a les pròximes jornades.Aquesta informació pot ser útil per molta gent que pateix al·lèrgia al polen. La nova funcionalitat encara no està disponible, però permetrà tenir activades les actualitzacions sobre canvis en els nivells de pol·len i veure'n la previsió. Per oferir aquest servei, Google s'ha aliat amb The Weather Channel.

