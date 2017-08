El comitè de vaga no proposarà cap nom perquè arbitri en el conflicte del Prat

Recompte de vots de l'assemblea de treballadors d'Eulen Foto: ACN

El comitè de vaga dels vigilants de seguretat d'Eulen al Prat no preveu proposar cap mediador perquè arbitri el laude obligatori amb què el govern espanyol vol tancar el conflicte laboral de l'aeroport. Els treballadors consideren que aquest procés és il·legal i, per tant, opten per no participar-hi. Des de la direcció de l'empresa s'ha convocat els treballadors a una reunió a primera hora d'aquesta tarda per seguir negociant, però per ara sembla que no hi ha gaires possibilitat d'acabar arribant a un acord.L'assesor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha assegurat a Catalunya Ràdio que les 24 hores que els ha donat el govern espanyol "no són suficient per proposar un nom". Giménez també ha explicat que el comitè contempla la possibilitat de denunciar l'executiu central i s'ha mostrat esperançat que la justícia els doni la raó davant el que suposa, considera, una vulneració dels drets dels treballadors. "Utilitzen les lleis com volen i apliquen un laude il·legal", ha dit a La Sexta.El Ministeri de Foment va anunciar ahir dimecres la posada en marxa d'aquest mecanisme d'arbitratge forçós i aquest dijous, poc abans de les onze del matí, l'ha comunicat a les parts. Empresa i treballadors tenen ara un termini de 24 hores per pactar un mediador de consens i, si com sembla, no hi ha acord, serà el Ministeri qui imposi l'àrbitre.Malgrat no arribat a un acord, els treballadors d'Eulen han volgut agrair a la Generalitat la predisposició al diàleg i el seu comportament "correcte. "Hauríem arribat a un acord amb el Govern, però suposo que van rebre pressions", ha afirmat Giménez.Per contra, sobre el govern espanyol, Giménez ha assegurat que l'únic que els importa és que "els seus amics s'omplin les butxaques a costa dels treballadors" i que amb les retallades que van fer, "al treballador ja no li queda més que la vaga per denunciar les males condicions laborals".La decisió del govern espanyol tampoc no ha agradat als sindicats. CCOO i UGT van rebutjar aquest dimecres el nomenament d’un àrbitre per a resoldre mitjançant laude obligatori el conflicte sorgit a l’aeroport del Prat. A parer de CCOO, es tracta d'una "resposta autoritària" que "ataca" el dret de vaga i la negociació col·lectiva. Aquesta mesura, juntament amb la definició d’uns serveis mínims "clarament abusius" i la utilització d’efectius de la Guàrdia Civil, suposa una "conculcació" de drets fonamentals.Des d'UGT van advertir al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que l'anunci sobre l'obertura del diàleg a la seguretat privada ha d'abordar "amb urgència" un conveni col·lectiu "d'avenç", així com una contractació pública "basada en la qualitat de l'ocupació i de la prestació de serveis". La formació alerta al ministre que ha de convocar la mesa que ha anunciat "sense dilació" i que hi reclamarà una millora de les condicions "socials i laborals" actuals, així com un "gir" en la forma de contractar els serveis de seguretat per part del govern.

