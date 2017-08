Els Mossos no descarten trobar una segona víctima mortal en l'explosió d'Alcanar

Els Mossos han trobat restes biològiques humanes entre les runes. Foto: Sofia Cabanes

La casa que hi ha just al costat d'on es va produir l'explosió ha quedat força malmesa. Foto: Sofia Cabanes

Sobre la façana de la casa veïna a l'explosió es podien visualitzar este matí algunes restes, no identificades. Foto: Sofia Cabanes

La casa del veí de davant presentava danys en finestres i portes. Foto: Sofia Cabanes

Els Mossos d’Esquadra no descarten que hi hagi una segona víctima mortal entre les runes de la casa que aquest dimecres a la nit es va esfondrar com a conseqüència d’una virulenta explosió a Alcanar Platja que va deixar, a més, set ferits, un dels quals segueix en estat greu.Segons ha confirmat l’intendent de la regió policial a les Terres de l’Ebre, Josep Maria Estela, els Mossos treballen “per comprovar si hi ha una altra persona entre les runes o no”. Sí que ha confirmat, això sí, que s’hi han trobat restes biològiques humanes escampades entre les runes: “La veritat és que la explosió va ser molt violenta i dins de la recerca científica estem trobant restes humanes”, segons ha reconegut.Dels ocupants del pis, de moment, se’n coneixen molt poques dades. L'única víctima mortal confirmada no ha pogut ser identificada i, per tant, se’n desconeix la nacionalitat. El ferit que va ser salvat d’entre les runes i que es troba ingressat a l’Hospital Verge de la Cinta es troba en estat greu. Fonts veïnals apunten que la casa esfondrada estava habitada per dos germans d’origen magrebí, però la investigació dels Mossos apunta, a partir de les restes que s’hi estan trobant, que hi podria haver una tercera persona en el moment de l’explosió.Estela ha avançat que la casa on es va produir la explosió “tot apunta que podria ser un habitatge propietat d’un banc i que estava sent ocupada, tot i que encara no es pot confirmar”. “Encara estem en la inspecció ocular, a la recerca d’indicis”, ha afegit.Sobre les causes de l’explosió, els Mossos no descarten cap hipòtesi , tot i que l’acumulació de gas és la tesi que pren més força. “Ara és massa aviat per determinar les causes exactes però sí que pensem que podria ser gas, per les característiques de com està l’estat de la runa”. Entre les restes s’hi ha trobat desenes de bombones de gas butà, entre 20 i 30 segons alguns recomptes. Un fet, que, segons ha reconegut Estela, “sorprèn”.En qualsevol cas, els Mossos han subratllat que encara “és molt aviat” per determinar si es tractava d’algun tipus de laboratori de drogues o si les bombones s’utilitzaven amb alguna altra finalitat.El testimoni de l’home supervivent serà clau per esclarir els fets. Segons ha explicat l’intendent, tot i que es troba en estat greu, no es tem per la seua vida. “Serà molt important prendre declaració tan aviat com puguem i que ens expliqui què ha succeït”, ha exposat Estela. L’intendent ha confirmat que el ferit greu és d’origen magrebí, però encara no se n’ha pogut contrastar la identitat.Al voltant de les 23.15 hores una fora explosió, seguida d’un enorme sotrac, va sacsejar la zona d’Alcanar platja. L’ona expansiva es va notar a quilòmetres de distància. Fins i tot a Ulldecona i a les Cases d'Alcanar. La casa on es van produir els fets es troba al carrer Martinenca B, al sector F de la urbanització Montecarlo.Com a conseqüència de l’explosió a més de la persona morta i el ferit greu, sis persones més van resultar ferides lleus. Tan sols tres d’elles van ser evacuades a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Les altres tres van ser donades d’alta in situ.Al lloc de l’explosió hi treballaran durant el dia d’avui policia científica i TEDAX amb l’objectiu de recollir proves. De la investigació se n’encarrega la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra al Montsià.

