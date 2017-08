Gràcia elabora un programa inclusiu amb 33 activitats adaptades per a discapacitats

El conseller del districte de Gràcia, Eloi Badia, parlant als mitjans Foto: Europa Press

El districte de Gràcia de Barcelona ha elaborat un programa de 33 activitats inclusives de la Festa Major de Gràcia per a persones amb discapacitat, en el qual 19 compten amb la llengua de signes amb l'objectiu de celebrar unes festes "adaptades i obertes a tothom".Durant els set dies de festa, en col·laboració amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la Fundació Festa Major, s'han programat activitats tant de sensibilització com adaptades a persones amb discapacitat, entre les quals hi ha un recital de contes infantils, tallers, un circ i una ludoteca, segons ha explicat l'Ajuntament aquest dijous.El regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, ha celebrat aquest dijous davant els mitjans que cada vegada hi hagi més carrers que incorporin activitats d'aquestes característiques, com els carrers Llibertat, Perill i Guilleries, que se sumen a plaça Revolució i plaça Joanic, on es concentra la major part.Entre totes les activitats inclusives programades, el regidor ha destacat la visita al refugi antiaeri i les pràctiques que han preparat els Castellers de Gràcia: "Busquem no fer dues festes segregades sinó fer una festa integrada i inclusiva dirigida a tots els públics", ha explicat.Aquest any, les festes també compten amb una aplicació mòbil, anomenada ' Wheris' , que permet accedir al programa de la festa través del mòbil i fer un recorregut amb una descripció auditiva de tot el que hi ha als carrers.Badia ha valorat molt positivament l'aplicació, ja que "ajuda a aproximar a tothom el procés de la decoració dels carrers", una valoració que coincideix amb la de Georgina Navarro, una noia que pateix ceguesa total i que ha compartit el seu testimoniatge davant els mitjans."L'aplicació ens permet escanejar un text i a partir d'aquí activar un servei d'audiodescripció que explica tot el que hi ha als carrers i com estan decorats", ha explicat Georgina, que ha qualificat l'aplicació de molt útil després d'utilitzar-la per primera vegada en aquesta edició de les festes.A més de les visites guiades, aquest divendres s'oferirà un itinerari històric adaptat per a persones amb discapacitat auditiva que pretén mostrar la Festa Major i la seva evolució al llarg dels anys a través d'un recorregut pels carrers.Pels més petits s'ha preparat una ludoteca de dia a la plaça de la Imaginació -plaça Revolució-amb jocs inclusius i adaptats per a nens i nenes amb discapacitat que inclouen tallers de teatre amb circuit sensorial i narració de contes amb llengua de signes, entre altres.

