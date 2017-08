JxSí confia a assolir un acord en el sobiranisme sobre quan votar la llei de transitorietat

Junts pel Sí ha sortit al pas aquest dijous en relació a les crítiques de les forces unionistes i el govern espanyol sobre els terminis de tramitació de les lleis de desconnexió. En aquest sentit, el president del grup, Lluís Corominas, ha entès que la mesa del Parlament no admetés a tràmit dimecres la llei del referèndum i ha confiat que això "es produirà en breu", així com s'ha mostrat convençut que l'independentisme assolirà un acord sobre els terminis idonis per tramitar i aprovar la llei de transitorietat jurídica.En els darrers dies, la CUP ja ha anunciat que registraria la proposició de llei si Junts pel Sí no acceptava fer-ho abans de l'1 d'octubre, mentre que tant el president d'Òmnium, Jordi Cuixart , com el de l'ANC, Jordi Sànchez , han defensat que s'hauria de votar abans del referèndum, encara que no entri vigència fins que el "sí" no s'imposi en la votació, mentre que el PDECat no veu tan clara aquesta opció. "Vam anunciar que la presentaríem abans d'acabar aquest mes d'agost", ha recordat Corominas, que ha confirmat que mantenen aquesta intenció, per bé que ha acceptat que hi ha diferències respecte quan es tramitaria: "Hi ha acord en el contingut i ens posarem d'acord amb el procediment".Pel que fa a la llei del referèndum, ha afirmat que, com a grup impulsor del text, Junts pel Sí no té "cap neguit". "Els que es podrien sentir teòricament agreujats no ens hi sentim i estem segurs que la mesa farà la seva feina, es tramitarà la llei i s'acabarà aprovant", ha defensat Corominas, que ha replicat al portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, que va ironitzar que es prepara un referèndum sense convocatòria, urnes, paperetes, funcionaris ni calendari. "Hi haurà convocatòria, urnes, paperetes i calendari", ha etzibat Corominas, que ha reiterat que "l'1 d'octubre hi ha un referèndum".En aquest sentit, ha avançat que "aquesta tramitació tirarà endavant els propers dies o setmanes" i "en breu" la mesa en donarà llum verda. Malgrat tot, no descarta usar altres mecanismes per aprovar la norma, com la del decret-llei del Govern: "Farem ús dels que puguin permetre celebrar el referèndum de l'1 d'octubre". En tot cas, ha recordat que l'executiu "haurà d'aprovar el decret de convocatòria i el decret de normes complementàries".Així mateix, el dirigent de Junts pel Sí ha criticat que el Tribunal Constitucional (TC) hagi mantingut la suspensió de l'article de la reforma del reglament del Parlament, ja que afirma que "saben que el contingut és perfectament legal i està ja previst al reglament del Congrés, el Senat, a 14 parlaments de comunitats autònomes", però que la decisió de l'alt tribunal actua per una "raó preventiva", però "el dret no entén de prevencions i intencions, regulen els instruments pels quals es poden regular iniciatives, no es poden sotmetre a les voluntats del govern espanyol" i, per tant, és un "abús de poder per part del govern espanyol i el TC s'hi ha plegat". "No som iguals, el Parlament de Catalunya té menys drets que la resta de parlaments", ha lamentat.Finalment, el portaveu adjunt del grup, Roger Torren, ha celebrat que la mesa del Parlament hagi decidit presentar una querella contra tots els polítics que van declinar comparèixer a la comissió d'investigació de l'"operació Catalunya" per donar comptes d'un fet que és "absolutament reprovable i fastigós en termes d'estat de drets". Així mateix, ha avançat que Junts pel Sí també portarà a als tribunals les conclusions de la comissió, les quals s'aprovaran en les sessions convocades pel 28 i 29 d'agost.

