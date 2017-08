Vaga indefinida d'ambulàncies de 24 hores a les comarques gironines

En primer terme, un treballador amb una bengala; al fons, una pancarta on el col·lectiu diu que està cremat, el passat 11 d'agost de 2017 durant la manifestació per la vaga d'ambulàncies. Foto: ACN.

La mediació a Treball per intentar aturar la segona jornada de vaga d'ambulàncies a Girona ha acabat sense acord. Els sindicats critiquen que l'adjudicatària del servei, Transport Sanitari de Catalunya (TSC), continua enrocada i que les postures entre les parts estan del tot allunyades.Després d'aquesta tercera mediació fallida, i de sortir d'una reunió que ha durat gairebé dotze hores, el comitè de vaga ja ha anunciat que tira endavant l'aturada indefinida. Serà de 24 hores i es durà a terme tots els dies de la setmana (a diferència de les parcials, que fins ara es convoaven cada divendres). Reclamem a l'empresa que respecti les condicions del concurs i les condicions laborals de la plantilla, com ha assegurat el portaveu del comitè, Juan Ramon Rodríguez.Divendres hi tornarà a haver vaga d'ambulàncies a les comarques gironines i a l'Alt Maresme. Serà com la setmana passada, amb dues aturades parcials durant el dia (la primera, de les sis a les deu del matí; i la segona, de les dues a les sis de la tarda).Però, si res no canvia, aviat la vaga passarà a ser de 24 hores i s'allargarà tots els dies de la setmana. Els sindicats CCOO, del Transport Sanitari de Girona (STSG) i Sindi.cat han anunciat que tiren endavant una aturada indefinida, després que la mediació a Treball d'aquest dimecres hagi acabat, novament, sense acord.La trobada ha començat a les onze del matí i s'ha allargat gairebé dotze hores. Les nostres postures i les de l'empresa són totalment allunyades, i hi ha massa línies vermelles en què ni una part ni l'altra estem disposats a cedir, ha concretat el portaveu del comitè de vaga. Entre d'altres, Rodríguez ha precisat que TSC es manté del tot enrocada i no s'avé a cedir en les millores que reclamen els sindicats (per exemple, que es respectin les categories laborals o que es millori l'estat d'algunes ambulàncies).Després de dinou mesos d'haver guanyat el concurs, cap d'aquests problemes s'ha solucionat, ha recordat Rodríguez, subratllant que aquí l'Administració també hi té part de culpa. Reclamem que TSC no incompleixi les condicions del concurs de manera reiterada, i que la Generalitat actuï com a garant, hi ha afegit el portaveu del comitè.Divendres, com ja van fer la setmana passada, els tres sindicats que han tirat endavant les aturades –la UGT se'n desmarca- sortiran al carrer per fer palès el seu malestar. En aquesta ocasió, però, es manifestaran a la tarda a Calella (Maresme).En paral·lel, Rodríguez ja ha anunciat que s'entrarà a Treball la convocatòria de vaga indefinida. Encara no podem precisar quan començarà, perquè la llei marca que abans hi ha d'haver un preavís i, com a mínim, s'ha de fer amb deu dies d'antelació, ha precisat el portaveu del comitè de vaga i membre del STSG.El proper torcebraç entre sindicats i TSC serà, doncs, aquest divendres. La Generalitat ja va establir que, durant les aturades, els serveis mínims han de ser d'un 85% (un percentatge que CCOO, STSG i Sindi.cat ja van denunciar que s'incomplia). L'adjudicatària, per la seva banda, sosté que la vaga és il·legal i acusa els tres sindicats de ser intransigents i de convocar-la per motius ficticis.Després de la mediació fallida d'aquest dimecres, les parts s'han emplaçat a una altra reunió per la setmana vinent per intentar trobar una solució al conflicte. La trobada es farà dimarts 22 d'agost al Departament de Treball.

