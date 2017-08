Comín demana la «inhabilitació permanent» pels que volen destrossar la sanitat catalana

Inhabilitació fulminant i de forma permanent per aquells "que van intentar destrossar el sistema sanitari català" i van maniobrar per "atemptar contra la vida de la gent". Així de contundent s'ha manifestat el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, a la conferència que ha pronunciat a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), a Prada de Conflent (Catalunya Nord), on a partir d'avui arribaran diferents figures de la política catalana, com Jordi Turull, Meritxell Borràs o Lluís Llach.

Comín ha fet referència a les famoses paraules de l'exportaveu de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso , que en una conversa amb l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz va ventar-se d'haver "destrossat" la sanitat catalana. Comín ha assegurat que aquesta frase l'ha marcat durant el seu pas pel Departament. El conseller, però, ha tret pit del sistema sanitari català recordant que és un dels 20 millors d'Europa i l'ha qualificat d'"història d'èxit malgrat les condicions adverses de l'Estat".

Cal un "salt polític" per preservar el sistema

Comín ha afirmat que cal un "salt polític" per preservar la sanitat pública catalana. Després d'avisar que no estava "fent campanya" pel referèndum, ha advertit que si Catalunya continua amb el finançament actual, no podrà mantenir la qualitat del sistema sanitari perquè, entre altres motius, "la demografia canvia".

El conseller ha assenyalat que la sanitat pública catalana s'ha bastit durant dècades a través del mètode incremental: amb reformes graduals que se sumen a les anteriors i que s'assoleixen "amb grans consensos, que han anat des d'EUiA fins al PP". Comín ha elogiat la capacitat del Parlament per crear "consensos de màxims" que han permès crear un model sanitari "socialdemòcrata".

El pacient crònic es converteix en el "protagonista de l'obra"

Comín ha apuntat a l'envelliment de la població com un dels grans canvis "tectònics" que ha d'enfrontar el país. Comín ha apuntat que en un sistema en el qual el pacient crònic es converteix en el "protagonista de l'obra", els serveis d'urgències deixen de tenir sentit, perquè estan pensats pels pacients aguts. "És com si tinguéssim portes dissenyades per a elefants i ara entressin girafes", ha resumit Comín, que ha afegit que per per aquest motiu s'han d'idear noves unitats com els Equips de Suport Integral a la Complexitat (ESIC).

Els altres dos canvis "tectònics" són la inclusió de les noves tecnologies i l'arribada de les "decisions compartides" entre metges i pacients, ja que aquests últims volen estar més informats i poden contrastar la informació que li donen a través d'internet.

Comín també ha reivindicat la millora de l'equitat des del seu Departament, i ha posat com a exemples la incorporació de les dones homosexuals a les tècniques de fertilitat i l'intent de fer les unitats d'atenció a les persones transsexuals més "despatologitzadores".

