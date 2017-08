Albiol insisteix en contemplar l'ús de l'article 155 tot i que el PP estatal ho descarta

Rafael Hernando i Xavier García Albiol, en un acte a Tarragona . Foto: Jonathan Oca

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha contemplat aquest dijous la possibilitat d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, que obre la porta a la suspensió de l'autonomia: "És un recurs totalment democràtic que no hem de descartar". Ho ha dit en una entrevista a Crónica Global , després que el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, descartés l'aplicació de l'article 155 . De fet, el dirigent popular ha insistit aquest mateix dijous que aquesta via no està prevista.Preguntat precisament pel posicionament d'Hernando, Albiol ha dit que aquest mecanisme no ha de descartar-se, si bé ha afegit que, "en el context actual, existeixen mesures alternatives possiblement més eficaces com pot ser la inhabilitació o la responsabilitat patrimonial". "Prova d'això és l'actitud covarda dels responsables de la Generalitat, de Junts pel Sí, que tenen por a signar qualsevol tipus de proposta" perquè saben que tindrà unes conseqüències immediates per part del govern espanyol, ha valorat.Així, ha afegit que "el primer que està amagat és qui aspira a ser president de la Generalitat, Oriol Junqueras", i ha considerat que tant ell com Carles Puigdemont utilitzen el procés independentista com a mètode de supervivència política. "Junqueras i Puigdemont són conscients que no hi haurà referèndum, però sí que estan escalfant l'ambient perquè fomenten el conflicte polític i social al carrer", ha opinat, i ha assegurat que aquesta actitud té molts riscs, fins i tot físics.Al seu torn, Rafael Hernando ha insistit que "en aquest moment no es troba damunt la taula" l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució i ha assegurat que el govern espanyol actuarà "de manera proporcional". "Jo l'he descartat en aquest moment perquè no es troba damunt la taula", ha explicat Hernando en declaracions a RNE. Així, ha recordat que la suspensió de l'autonomia contemplada en aquest article és una mesura incorporada en l'ordenament espanyol però "ara i en aquest moment no està en aplicació aquest article".Respecte a la celebració del referèndum de l'1-O, Hernando ha garantit que "tothom és conscient" que no es produirà i que Espanya és "un país que no es pot destruir així com així". Segons manté, el procés sobiranista de Catalunya està "absolutament mort" i continua endavant "amb l'objectiu d'escalfar les posicions electorals" de cara a uns presumptes comicis autonòmics, en els quals els independentistes mirarien d'"obtenir rèdit polític del victimisme".Hernando ha asseverat que "el món independentista" es troba en "el caos" i, per això, tenen lloc "actuacions esperpèntiques" com les "purgues" dels consellers destituïts per posar en dubte la celebració del referèndum. D'aquesta manera, ha expressat que el Govern "es mou cada vegada més" en les posicions de la CUP, a la qual ha titllat d'"extremista, radical i xenòfoba".El portaveu del PP ha reconegut el suport del PSOE respecte a la possible independència de Catalunya, però ha dit que no és "ferma" i ha criticat les "maniobres especulatives una mica estranyes" que duu a terme. "Dir ara que Espanya és una nació de nacions i que no sàpiguen dir-nos quines nacions formen la nació espanyola és un disbarat", ha argumentat el parlamentari popular, que ha remès el PSOE a l'ordenament jurídic existent.

