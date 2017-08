Les famílies gastaran més de 1.200 euros per fill en el proper curs escolar

Aquest matí ha començat el curs escolar 2015-2016. Foto: Martí Albesa

Les famílies gastaran de mitjana un total de 1.212 euros per cada fill escolaritzat entre els 3 i els 17 anys durant el curs escolar 2017/2018, segons una enquesta realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).Els resultats revelen que aquells que acudeixin a l'educació pública pagaran una mitjana de 841 euros a l'any, els que ho facin en un centre concertat abonaran 1.856 euros i aquells que assisteixin en un centre privat hauran de pagar un total de 4.086 euros, per la qual cosa la diferència en la despesa mitjana pot canviar fins a més de 3.000 euros en funció del tipus de centre.Segons el cicle educatiu, l'enquesta indica que les despeses totals dels alumnes d'educació infantil suposen una mitjana de 1.236 euros a l'any, els de primària 1.368 euros, els de l'ESO 1.161 euros i els de batxillerat 1.073 euros.Així mateix, l'OCU ha extret, a través d'aquesta enquesta informació, quin és el cost mitjà dels serveis i materials més comuns que s'utilitzen durant el curs escolar. Així, el cost de la quota escolar o les aportacions voluntàries tindrà una mitjana de 145 euros al mes, que varia entre els 126 d'un centre concertat i els 392 d'un privat; les activitats extraescolars arriben a un cost mitjà de 60 euros al mes; el menjador suposarà una despesa mensual de 41 euros de mitjana; i el transport 96 euros al mes.A aquestes despeses fixes mensuals, se sumen desemborsaments anuals com la matrícula, la despesa mitjana de la qual són 170 euros, que augmenten fins als 609 euros a l'educació privada; els uniformes, que costen 151 euros de mitjana; els llibres de text, amb una despesa mitjana de 201 euros, que ascendeix fins als 300 euros en els alumnes de batxillerat i descendeix fins als 131 euros en els d'educació infantil; el material escolar, amb una despesa mitjana de 83 euros; o la quota d'associacions o clubs vinculats amb el centre, pels quals es paguen 30 euros de mitjana.Amb l'objectiu d'estalviar en el retorn al col·legi, l'OCU anima els pares a tractar de recuperar, rebaixats o fins i tot gratis, els llibres usats del curs anterior que gestionen els mateixos centres o les associacions de pares (AMPA). Per a les lectures recomanades, l'opció més recomanable, segons l'organització, és agafar-les en préstec en alguna biblioteca pública o intercanviar llibres a través de plataformes en línia.A més, amb la finalitat de facilitar més estalvi als consumidors, l'OCU ha engegat un comparador gratuït que permet equiparar el preu del llistat de llibres de text en les principals llibreries en línia i comprar-los posteriorment.

