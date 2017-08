El film català «Estiu 1993», preseleccionat per als Oscars

La catalana Estiu 1993, dirigida per Carla Simón; la coproducció catalana Abracadabra de Pablo Berger i la pel·lícula històrica 1898. Los últimos de Filipinas, dirigida per Salvador Calvo, són les pel·lícules preseleccionades a la 90a edició dels Premis Oscar en representació de l'estat espanyol en la categoria de Millor pel·lícula de parla no anglesa, tal com ha anunciat aquest dijous l'Acadèmia del cinema espanyol. D'entre les tres en sortirà el film escollit, després d'una segona votació que es donarà a conèixer el pròxim 7 de setembre.De les tres, la que ha aconseguit més guardons fins ara ha estat Estiu 1993, entre els quals destaca el premi de la Millor òpera prima a la 67a edició del Festival de Berlín i el gran premi de la secció Generation Kplus del mateix certamen. Just després, Estiu 1993 va recollir la Bisnaga d’Or del Festival de Màlaga , va ser distingida com la millor al Cannes Écrans Juniors a Canes, el premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Buenos Aires i el guardó al millor llargmetratge i nova crítica en el 10è Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT).L'opera prima de Carla Simón és l'última mostra d'aquest nou talent que esclata en noves i joves mirades . És una obra que emociona i que ens manté asseguts a la cadira mentre dura, sense caure en tòpics lacrimògens o en efectismes barats. Explica com la Frida (esplèndida Laia Artigas) viu el primer estiu sense la seva mare, que acaba de morir. Una nena de sis anys que haurà d'entomar el trànsit difícil cap a una nova vida, en un exercici valent i arriscat de la pròpia directora, que rememora allò viscut per ella l'any del títol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)