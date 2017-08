L'ANC també aposta per aprovar la llei de transitorietat abans del referèndum

Jordi Sànchez Foto: Adrià Costa

El president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, ha apostat -com ja van fer la CUP Òmnium - per aprovar la llei de transitorietat, que marcaria el procés de ruptura amb l'Estat en el cas que Catalunya aconseguís la independència, abans de la celebració del referèndum del proper 1 d'octubre.Sánchez, qui ha insistit en declaracions a la Cadena Ser, en què hagués estat "desitjable" un referèndum pactat amb l'Estat, opina que la llei de transitorietat ha d'estar "preparada i aprovada" abans de l'1-O perquè, en cas que surti una majoria de vots en favor de la independència, es pugui "culminar" el procés català.Respecte a la posició del PDECat, que prefereix aprovar aquesta llei després de l'1-O, Sánchez sosté que sobre ella hi ha "molta literatura i molt de soroll mediàtic" i que existeix "un acord bàsic" al voltant de la llei de transitorietat i serà possible "en qualsevol cas" la seva tramitació.Així mateix, el president de l'ANC ha assenyalat que en tota la història de l'"estat espanyol" no ha existit un referèndum en el qual s'hagi exigit una participació mínima, per la qual cosa ha rebutjat que ara es demani això. "No acceptarem lliçons democràtiques dels qui no volen que els ciutadans ens expressem a les urnes", ha declarat.En aquest sentit, Sánchez ha garantit que a Catalunya hi ha entre 1.900.000 i 2.000.000 de vots independentistes, que segons ell representen un 60 per cent dels catalans. "El que no es pot impedir és que qui té una opció legítima de mantenir Catalunya dins d'Espanya s'amagui darrere de l'abstenció", ha asseverat respecte als grups de l'oposició a Catalunya, que estan cridant a no participar en el referèndum de l'1-O per considerar-ho il·legal.Finalment, Sánchez ha assegurat que la Generalitat no ha mirat de buscar "suports explícits" en el panorama internacional, sinó "donar explicacions del que passa a Catalunya".