Els Mossos no descarten cap hipòtesi en l'explosió a Alcanar on ha mort una persona

Els Mossos d’Esquadra no descarten cap hipòtesi sobre les causes de la virulenta explosió que aquest dimecres a la nit va provocar l’esfondrament d’un xalet a Alcanar platja (Montsià).Fonts de la investigació confirmen la presència a l’habitatge de desenes de bombones de butà. Al lloc de l’explosió hi treballaran durant el dia d’avui policia científica i TEDAX amb l’objectiu de recollir proves. De la investigació se n’encarrega la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra al Montsià.Al voltant de les 23.15 hores una fora explosió, seguida d’un enorme sotrac, va sacsejar la zona d’Alcanar platja. L’ona expansiva es va notar a quilòmetres de distància. Fins i tot a Ulldecona. La casa on es van produir els fets es troba al carrer Martinenca B, al sector F de la urbanització Montecarlo.L’explosió va ensorrar a l’acte la casa on es trobaven dos persones, de qui s’especula que eren ocupants irregulars, segons apunten fonts veïnals. Una de les persones va resultar morta i l’altra, un home, va resultar ferit greu i es troba ingressat a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els Mossos esperen la seva recuperació, per tal de poder-lo interrogar sobre l’accident.Per una altra banda, els Bombers van determinar que l’estructura de les tres cases del davant no va quedar afectada; els danys ocasionats per l’impacte de diversos elements projectats per l’explosió va ser a nivell de façana i de tancaments.En aquestes cases, i segons el Sistema d’Emergències Mèdiques, (que hi va desplaçar quatre unitats) s’hi va atendre sis persones. Tan sols tres d’elles van ser evacuades a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Les altres tres van ser donades d’alta in situ. Segons les valoracions dels Bombers, la casa del costat presenta danys importants.Segons informa Protecció Civil, dels set ferits, quatre són ciutadans francesos; un italià, un marroquí i un altre espanyol. Els ferits greus/menys greus són dos francesos, un marroquí i un espanyol. Els altres són lleus.Tècnics de Gas Natural, de Repsol gas butà i d’Endesa s’han personal al lloc del sinistre, així com un tècnic d’indústria de la Generalitat de Catalunya i el responsable de Proteccio Civil de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.

