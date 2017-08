Surt de la presó Díez Usabiaga, exlíder del LAB empresonat pel cas Bateragune

Rafael Díez Usabiaga, en una imatge d'arxiu Foto: Wikicommons

Arnaldo Otegi, a la sortida de la presó d'El Dueso Foto: Europa Press

Més d'un centenar de persones han rebut l’ex-secretari general del sindicat abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga, tan bon punt ha sortit de la presó d’El Dueso, a Cantàbria, on ha complert una condemna de sis anys i mig pel cas Bateragune, que el situava, segons l'Audiència Nacional, com un dels líders d'aquest òrgan de coordinació de l'esquerra abertzale.Díez va ser condemnat el 2009, juntament amb Arnaldo Otegi i altres dirigents independentistes bascos, pel conegut com a cas Bateragune ("punt de trobada", en basc), que es proposava reorganitzar la cúpula directiva de Batasuna. La seva intenció era que ETA abandonés les armes i se centrés en les vies exclusivament polítiques i pacífiques, tal com els mateixos detinguts van deixar escrit en un document intern.Els assistents a l’acte d’homenatge a Díaz Usabiaga han arribat en dos autobusos fletats fins a la presó, on hi havia la presència de la Guàrdia Civil i de personalitats destacades de la vida política basca, entre les quals hi figura el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, que en el seu dia va ser condemnat per la mateixa causa.A més, també han assistit a la sortida de la presó d’Usabiaga l’actual secretària general de LAB, Garbiñe Aramburu, els membres de la Mesa Nacional d’Herri Batasuna, Tasio Erkizia i Rufi Etxebarria, l’exalcalde de Llodio, Pablo Gorostiaga, així com sindicalistes d’ELA i una delegació del sindicat independentista català Intersindical-CSC encapçalada pel seu secretari general, Carles Sastre.

