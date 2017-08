Un Madrid molt superior guanya la Supercopa contra el Barça

Marco Asensio Goal Against Barcelona pic.twitter.com/YCP9UDpoBI — Youngsinatra954 (@Youngsinatra954) August 16, 2017

Un Madrid molt superior s'ha imposat amb claredat a un Barça irreconeixible que en cap moment ha estat capaç de dominar el partit (2-0). Només alguna conducció de Messi i el joc de Sergi Roberto al mig del camp han posat una mica de llum en un partit molt negre dels blaugrana. Els blancs han dominat pràcticament tot el partit, amb la sensació que han controlat el joc i el ritme durant els 90 minuts. Finalment, 2 a 0 amb gols de Marco Asensio i Karim Benzema, i un resultat global de la final incontestable: 5-1.Durant la primera part, el bany del Madrid ha estat total. El partit ha començat amb un monòleg de pilota dels blancs i un Barça incapaç de sortir de camp propi. La pressió altíssima ha funcionat i al minut 4, després d'un error defensiu i amb mig equip descol·locat, ha arribat el primer gol local, un autèntic golàs de Marco Asensio des de fora de l'àrea que ha entrat imparable a la porteria de Ter Stegen.El Madrid, superior col·lectivament i amb el públic totalment entregat (al Camp Nou, diumenge passat, hi havia diversitat d'opinions), ha continuat pressionant però amb menys forces. Gràcies a això, el Barça, sense aconseguir controlar el joc, ha aconseguit connectar amb Leo Messi i acostar-se amb cert perill a la porteria de Keylor Navas. Sempre gràcies a les intervencions del crac argentí. Els blancs, però, han seguit dominant clarament el partit amb crits d'"oe, oe" a la graderia. Amb molta facilitat ha arribat el segon del Madrid, al minut 38 de la primera part i amb la signatura de Benzema, que ha pogut rebre a l'interior de l'àrea i ha rematat davant d'Umtiti.La segona part ha començat amb l'entrada de Semedo, que ha substituït Gerard Piqué amb molèsties. El Bernabéu, irònic, ha fet crits de "Neymar, Neymar" davant d'un Barça totalment desorientat. Tot i així, els blaugrana l'han tinguda gràcies a un error dels blancs en la sortida, però el xut de Messi ha anat al travesser de la porteria de Navas. Les conduccions de l'argentí i el joc de Sergi Roberto al mig del camp, el més destacat.El Madrid ha seguit atacant com ha volgut i amb la sensació que en qualsevol moment podia caure el tercer davant d'un Barça inofensiu. Els intents d'eslàlom de Messi i la voluntat de Sergi Roberto, els únics que ho han intentat. Precisament gràcies a un potent xut de Messi desviat per Navas ha provocat una rematada de cap de Suárez al pal. Al minut 70, Gerard Deulofeu ha substituït un André Gómez desaparegut.El ritme ha baixat durant el tram final de partit, però la nit encara ha acabat pitjor pel Barça i Luís Suárez ha acabat el partit amb molèsties al genoll. Finalment, 2 a 0 i un resultat global de l'eliminatòria incontestable: 5-1. El Barça de Valverde encara té molta feina per fer si vol competir amb aquest Madrid. Demà arriba el primer fitxatge després de l'adéu de Neymar, Paulinho: un migcampista físic però no especialment delicat amb la pilota.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)