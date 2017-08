Rebuig frontal dels sindicats a la «resposta autoritària» de l'Estat en el conflicte del Prat

Javier Pacheco (CCOO) i Camil Ros (UGT) l'1 de maig passat Foto: ACN

CCOO i UGT han mostrat aquest dimecres el seu rebuig al nomenament d’un àrbitre per a resoldre mitjançant laude obligatori el conflicte sorgit a l’aeroport del Prat. A parer de CCOO, es tracta d'una "resposta autoritària" que "ataca" el dret de vaga i la negociació col·lectiva. Aquesta mesura, juntament amb la definició d’uns serveis mínims "clarament abusius" i la utilització d’efectius de la Guàrdia Civil, suposa una "conculcació" de drets fonamentals.L'organització ha opinat que el "problema de fons" del conflicte del Prat és la utilització de la subcontractació d’activitats "com a fórmula per precaritzar condicions de treball". Aquesta forma d’externalitzar activitats per "reduir" salaris és "especialment perversa" quan es parla de serveis "especialment delicats" com els relacionats amb la seguretat aèria.El sindicat també ha atribuït part de la culpa de la situació del Prat a la reforma laboral, que permet subscriure convenis d’empresa "que empitjoren les condicions salarials dels convenis del sector". És "justament" això el que, a parer de la formació, ha passat al servei de seguretat de les línies del Prat. A més, CCOO alerta que aquest model laboral "low cost" continuarà provocant "baixades dels salaris i creixents mobilitzacions que podran afectar a aquest o a altres sectors".El sindicat UGT ha advertit al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que l'anunci que ha fet sobre l'apertura del diàleg a la seguretat privada ha d'abordar "amb urgència" un conveni col·lectiu "d'avenç", així com una contractació pública "basada en la qualitat de l'ocupació i de la prestació de serveis". La formació alerta al ministre que ha de convocar la mesa que ha anunciat "sense dilació" i que hi reclamarà una millora de les condicions "socials i laborals" actuals, així com un "gir" en la forma de contractar els serveis de seguretat per part del govern.El Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT (Confederació General del Treball) de Catalunya consideren "inacceptable" el desplegament de cap cos policial per suplantar els vaguistes en els controls d’equipatges de l’aeroport i la decisió del govern espanyol de recórrer a un arbitratge obligatori imposat. Això, manifesten, genera un precedent: prohibir una vaga com a eina per resoldre el conflicte que ha provocat l'aturada.

