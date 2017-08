​Gràcia tem per la seva festa: «L'Ajuntament contractarà decoradors si es fa fora els veïns?»

La Travessia Sant Antoni de gom a gom aquest dimecres. Foto: Jordi Bes

Quan la festa no deixa dormir La festa de Gràcia no sempre resulta fàcil de portar pels veïns del barri. En Mirko, que resideix al carrer Tres Senyores, ha decidit exiliar-se aquests dies per poder dormir a la nit. El motiu és que s'ha d'aixecar cada dia a les 6.00 h, un horari difícil de conciliar amb la disbauxa. La festa als carrers guarnits ha d'acabar a les 2.00 h entre setmana i a les 3.30 h el cap de setmana. "Durant les festes se senten el carrer Providència i la plaça Virreina, i es fa difícil dormir perquè tenim la festa a casa", relata. Preveu estar-se a casa d'amics: va traslladar-se aquest dimarts al Poblenou i després probablement s'estarà a Sants, però encara ha de trobar un lloc per al cap de setmana, els dies "més difícils" per a en Mirko.

Una inquietud ha començat a recórrer la Festa Major de Gràcia, que enguany celebra el bicentenari . Els efectes del turisme massiu i de l'expulsió veïnal per l'increment dels lloguers es fan notar al barri barceloní, i la festa no n'és aliena. Al carrer Travessia Sant Antoni, que s'ha guarnit com si fos un poble dels Pirineus, han vist com dues famílies han hagut de marxar de casa per les dificultats d'accés a l'habitatge. Segueixen participant en el decorat, però ja no viuen al carrer. Al barri s'ha començat a obrir un debat: hi haurà un dia que l'Ajuntament haurà de contractar decoradors per guarnir els carrers perquè s'hauran expulsat els veïns?Segons relata Georgina Samsó, que decora Travessia Sant Antoni, la Norma i en José Luis, d'origen veneçolà, i les seves dues filles han hagut de mudar-se pel preu del lloguer. "Ni se'ls ha donat l'opció de parlar la pujada del pis", explica. S'ha acabat el contracte i han marxat, tot i que finalment segueixen al barri. La Duna i en Carles necessitaven fer obres per adaptar el pis ara que tindrien una filla, però el propietari els donava llargues i els calia fer ja la reforma, de manera que van deixar el pis. Samsó admet que molts residents als quals els finalitza el contracte temen acabar igual."Estem els veïns del barri patint una mica", reconeix. La gentrificació, el procés segons el qual es disparen els preus d'una zona perquè guanya atractiu, és una paraula que cada cop ressona més. "Aquests dies la gent que fèiem el guarnit vam tenir sentit de gentrificació", afirma. Uns anglesos han llogat o comprat una casa que havia estat okupada. "S'han quedat la casa més xula que ningú de nosaltres ens podríem permetre", remarca. És més, aquest és l'any en el qual s'han vist més estrangers per Gràcia, assegura.Els veïns de Travessia Sant Antoni han demanat a la Fundació de la Festa Major que "es mulli" davant aquesta metamorfosi, afirma Bruno Broseta, un altre veí. "Si el barri es queda sense veïns, la ciutat es queda sense festa major", adverteix, motiu pel qual demana que es faci pressió perquè "els lloguers siguin assequibles i no hi hagi una especulació salvatge". La presidenta de la fundació, Carla Carbonell, ho veu amb bons ulls, i a la tardor preveu que es debati si adherir-se a una entitat o manifest, com quan van adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. "Som sensibles a aquest tema", subratlla.Biel Heredero, un altre veí de Travessia Sant Antoni, planteja què passarà si algun dia només hi ha estrangers. De moment, per primer cop quatre o cinc els han ajudat cada dia en el decorat, i "la meitat de les copes" que va servir anit al bar del carrer eren per als estrangers, relata. La Ifat, d'Israel, que ja està retirada i que ha vingut per estar-se un any a Barcelona, ha donat un cop de mà perquè li agrada l'art. "Barcelona ha d'utilitzar el turisme per beneficiar els locals", defensa. Entre les seves propostes insisteix en la de cobrar una taxa de 15 euros per turista per crear habitatge social per als joves.La gentrificació i el turisme massiu ja han centrat el pregó d'enguany . La qüestió és què passaria si Gràcia es quedés sense veïns a l'hora d'organitzar unes festes que són "populars", reflexiona Quim Torres, que viu a la plaça del Diamant. "Si aquesta gent se'ls fot fora, qui farà les festes de Gràcia? L'Ajuntament contractarà decoradors?", es pregunta. Amb els seus amics Ana Burillo i Jordi Fernandez han penjat un llençol al balcó amb la llegenda "Massive tourism kills our neighborhood", o sigui, que "el turisme massiu mata el nostre barri".Torres, que fins fa un temps no havia sentit ni a parlar de la gentrificació, explica que ha tingut "sort" i li han renovat el contracte de lloguer sense sorpreses, però "s'està expulsant molt gent" de casa seva i li ha semblat "bastant necessari" expressar el malestar al balcó. En la seva opinió, "està bé que hi hagi turistes", però el problema ve "quan n'hi ha en excés". Burillo ha hagut de marxar del Poble Sec, i critica que del rebuig al turisme massiu se n'hagi anomenat turismofòbia . "És desprestigiar la queixa legítima del poble", defensa."Ens hem de revelar", defensa Torres, que forma part del Moviment Popular de Gràcia (MPG), un espai que aglutina organitzacions i veïns interessats en la lluita "en benefici d'unes condicions dignes", s'exposa al web del MPG. El moviment ha participat en accions contra el turisme massiu, com les que s'han realitzat a l'hotel de la plaça del Sol. Algunes protestes que s'han fet en aquest espai han inclòs pintades i trencament de vidres . "No és la millor manera, però és la de fer que se'n parli", afirma Torres.La crítica a la transformació que està vivint la ciutat també es veu aquests dies a l'edifici okupa de Ca la Trava, al número 154 de Travessera de Gràcia. Els okupes han cobert la façana amb cartells arrancats d'anuncis d'immobiliàries de venda o lloguer d'immobles. Aquesta acció competeix en el concurs de guarniments de balcons i portalades del programa oficial de la festa. I justament el llibret del programa també ha estat motiu de polèmica a les xarxes socials, perquè inclou anuncis d'immobiliàries.L'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) s'ha queixat al Twitter: "No s'entén com posa aquest anunci al programa #femgracia, amb la que està caient". I la fundació ha replicat: "Els anuncis del programa no depenen de nosaltres". Segons relata la presidenta de la fundació, tenen un acord amb una impremta segons el qual el programa els surt "a cost zero" a canvi que l'empresa gestioni la publicitat: la fundació valida els continguts però els anuncis són cosa de la impremta. La majoria es tanquen "a última hora", de manera que Carbonell no sap del cert si el de la immobiliària el va veure."Tenim dret a vetar un anunci d'una immobiliària que s'ha instal·lat a la Vila de Gràcia si s'hi ha pogut instal·lar?", reflexiona, i agrega: "No em plantejo fer enrere 35.000 còpies del programa per un anunci d'immobiliària per molt malament que ens senti el que està passant". A parer seu, no és un tema d'una immobiliària, sinó de model de ciutat. A més, "el 90% llarg d'anuncis són de comerços de la Vila", calcula. Els visitants a la festa poden obtenir el programa fent un donatiu d'un euro, i cada carrer pot obtenir més de 1.000 euros amb aquesta via, cosa que pot servir per pagar dos mesos de lloguer del local on estan, conclou.

