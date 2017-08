​Arriba a l'Estat Marketplace, el «Wallapop» de Facebook

El Marketplace de Facebook Foto: Facebook

Des d'aquest dimecres, els apassionats de la compra-venda de productes nous o de segona mà ja poden estrenar-se a Facebook. La xarxa social ha anunciat l'arribada de Marketplace, que funciona com el popular portal Wallapop.Segons informen en el blog de la companyia , "Marketplace està pensat per trobar alguna cosa que tinguin les persones més properes a tu". Filtra els resultats per localització, categoria o preu. Per accedir-hi, els usuaris només hauran de prémer el botó en forma de botiga que apareix a la pantalla d'inici, tant des del mòbil com des de l'ordinador. En el cas de voler posar a la venda productes, cal publicar una fotografia, incloure-hi una descripció, marcar preu al producte i confirmar la localització.La compra es pot fer a través del xat de Facebook o per una oferta directa. Un dels desavantatges, per ara, és que la xarxa social no ofereix cap mètode de pagament. La transacció s'haurà de realitzar de manera particular entre els interessats, acordant un lloc d'entrega.Marketplace va arribar primer als Estats Units, el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Xile i Mèxic. Des d'aquest dimecres, Facebook ha anunciat que s'estén a 17 països europeus, entre ells Espanya. La plataforma ja compta, segons dades de la companyia, amb 19 milions d'usuaris.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)