El programa «Incorpora» de la Caixa ha permès crear 437 microempreses en un any i mig

El programa d'inclusió sociolaboral "Incorpora" de l'Obra Social la Caixa ha permès la creació de 32 microempreses a Girona des que es va posar en funcionament fa un any i mig. S'han assessorat 122 persones i a tot Catalunya aquest xifra d'enfila fins a les 1.559 i la creació de 437 microempreses. La iniciativa, adreçada a persones en risc d'exclusió social que tenen idees de negoci, ja compta amb 12 punts d'autoocupació a tot Catalunya, un dels quals a Girona i que gestiona la Fundació Gentis.Durant aquest temps, els tècnics especialitzats han assessorat 122 persones en situació de vulnerabilitat i els ha ajudat a dissenyar itineraris personalitzats i formació per desenvolupar el seu projecte. A tot Catalunya, el projecte ha ajudat a impulsat 437 microempreses (1.350 a tot l'estat espanyol) i ha atès 1.559 persones. Microbank, el banc social especialitzat en microfinances participat per Caixabank, ha concedit més de 5 MEUR en microcrèdits a beneficiaris del projecte.Ajudar a persones amb idees però en situació de vulnerabilitat. Aquest l'objectiu del programa "Incorpora", que es va posar en funcionament fa un any i mig i que a la demarcació de Girona ja ha facilitat la creació de 32 microempreses. El projecte els acompanya, els dissenya itineraris i els facilita eines de formació per desenvolupar la seva idea de negoci.D'entre els emprenedors, el 46,3% són dones i el 53,87% homes. Segons els àmbits, el sector comerç ha centrat el 29,1% d'empreses de nova creació; els serveis el 64,1%; la indústria el 5,45% i l'agricultura, l'1,18%.El programa, que ja compta amb 12 punts a tot el país, es va posar en marxa l'any 2006 i des d'aleshores ha facilitat la creació de 132.443 llocs de treball a tot Espanya, a través de la col·laboració de 40.93 empreses i la implicació de 364 entitats socials. A Girona i amb el suport de 1.838 empreses, s'han aconseguit generar 6.100 llocs de feina.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)