«La seducción» i «La Torre Oscura», entre les estrenes de la setmana

La cineasta Sofia Coppola escriu i dirigeix La seducción, amb Colin Farrell en el paper d'un soldat ferit durant la Guerra de Successió i que s'allotja en una escola femenina. La seva presència a la casa despertarà tensions sexuals i rivalitats entre les dones. La cartellera setmanal també inclou Valerian i la ciutat dels mil planetes, l'adaptació del còmic de Mezirs y Christin; el biopic sobre Émile Zola i Paul Cézanne Cézanne y yo i La torre oscura, versió cinematogràfica de la saga d'Stephen King.

Remake de la cinta d''El seductor (Don Siegel, 1971) amb Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning i Colin Farrell dirigida per Sofia Coppola. La cinta narra la història d'un soldat ferit de gravetat durant la Gerra Civil americana que és acollit i protegit per una professora en una escola femenina. Allà es recuperarà mentre intentarà seduir les dones que hi resideixen. Després d'un accident, la seva situació es complicarà.Adaptació cinematogràfica de la famosa saga de novel·les homònimes d'Stephen King, en les quals l'escriptor ofereix la seva particular visió sobre el pròxim oest, on la fantasia, el terror i el western entren en un univers màgic. En un món semblant a la Terra, un cowboy persegueix al seu etern enemic, l'Home de negre. Roland, solitari, camina sense descans per un paisatge trist i abandonat fins que coneix a Jake, un noi de Nova York, amb qui decideix unir-se.Els agents Valerian i Laureline exploren Syrte, un planeta del sistema dels 1.000 mons. Syrte s’ha convertit en un imperi liderat per un grup d’aristòcrates i amb una població llesta per a la revolta. Els dos agents hauran de triar de quin cantó estan.Biopic escrit i dirigit per Danièle Thompson que explora la relació entre l'escriptor Émile Zola i el pintor postimpressionista Paul Cézanne. Tots dos comencen la seva amistat en una escola de la Provença i els camins continuen units fins a París, on exerceixen la seva tasca professional. Zola, orfe i sense diners, decideix valdre's de la burgesia per fer el gran salt a la literatura. Cézanne, que prové d'una família acomodada, rebutja el seu estrat social per centrar-se únicament en la seva obra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)