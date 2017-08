El «clatellot» de Rufián a Coscubiela pel nomenclàtor de Sabadell i la «neteja ètnica simbòlica»

Machado es queda, el que cal eliminar del nomenclàtor són els noms dels feixistes.

Això és el que treballem en la comissió del nomenclator — Maties Serracant (@mserracant) August 15, 2017

Llegiu l'anàlisi de l'Informe nomenclator Sabadell. Un exemple de "neteja ètnica simbòlica" No és una anècdota, és una tendència profunda. https://t.co/3hlQlEUIy8 — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 15 d’agost de 2017

Ojo, Joan. Se empieza hablando de 'limpieza etnica' en Catalunya y se acaba militando en C's. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 15 d’agost de 2017

"Machado es queda". Així de contundent es va mostrar l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, davant la polèmica generada per un informe encarregat per l'Ajuntament que demanava canviar el nom del carrer d'Antonio Machado perquè era "anticatalanista". El text també proposava modificar el nomenclàtor dels carrers de Goya o Quevedo, per ser "exemples d'un model pseudocultural franquista". Serracant ha volgut sortir al pas de la polèmica provocada i ha deixat clar que no té cap intenció de canviar aquests noms i que l'objectiu del govern municipal és "eliminar del nomenclàtor els noms dels feixistes".Arrel d'aquesta polèmica, el diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, va repiular una anàlisi sobre aquest informe demanat per l'Ajuntament de Sabadell, "un exemple de neteja ètnica simbòlica", segons l'article que ha promocionat el portaveu de la formació al Parlament.Aquesta piulada no ha agradat gens a desenes d'usuaris de Twitter, que li han recriminat aquesta denominació. Un d'aquests ha estat Gabriel Rufián, que li ha retret que "es comença parlant de 'neteja ètnica' a Catalunya i s'acaba militant a C's".

