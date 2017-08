Les FARC enllesteixen el desarmament amb el tancament de l'últim contenidor

Les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) han completat aquest dimarts formalment el seu procés de lliurament d'armes amb el tancament de l'últim contenidor habilitat per la missió d'observació de Nacions Unides per recollir aquests equips. El propi president colombià, Juan Manuel Santos, s'ha traslladat a una zona de Guajira per supervisar personalment la sortida d'aquest últim contenidor, una fita dins del procés de pau que Govern i guerrilla van segellar el 2016."Això era el que els colombians no creien que passaria", ha destacat Santos. El mandatari ha assegurat que el desistiment de les armes és "l'últim sospir" d'un conflicte que ha sacsejat Colòmbia durant més de mig segle i que ara deixa pas a "una fase nova" per al país: les FARC es reconvertiran en partit polític amb vistes a les pròximes eleccions.El cap de la missió de l'ONU, Jean Arnault, ha confirmat formalment el final del procés de lliurament d'armes en els 26 campaments habilitats per a la guerrilla. En total, s'han recollit 8.112 armes i 1,3 milions de cartutxos, en el marc d'un "operatiu complex" que ha involucrat diversos cossos de seguretat colombians.Arnault també ha informat que les FARC han facilitat a les autoritats la localització de 873 amagatalls, dels quals 510 ja han estat examinats. S'hi han localitzat gairebé 800 armes, unes 300.000 municions i 22 tones d'explosius, entre altres equips, segons el diari El Espectador.Les armes, una vegada inhabilitades, serviran per a la construcció de tres monuments en record al conflicte, tal com va quedar recollit en l'acord de pau subscrit entre les dues parts.Els monuments seran instal·lats a Nova York, l'Havana i en algun lloc encara no especificat de Colòmbia.

