Open Arms denuncia que els guardacostes libis han intentat «segrestar» un dels seus vaixells

Amenazados con abrir fuego si no ponemos rumbo a sus aguas territoriales, es un secuestro en toda regla. pic.twitter.com/QqVUqwlzrX — Oscar Camps (@campsoscar) 15 d’agost de 2017

Desisten, 1h 44' de secuestro y tensión. Hemos contactado a todo el mundo, no sabemos qué llamada a sido la efectiva pero gracias a todxs — Oscar Camps (@campsoscar) 15 d’agost de 2017

El president de la Fundació Proactiva Open Arms, Òscar Camps –que es dedica a rescatar refugiats a alta mar–, ha denunciat, a través del seu compte de Twitter, que guardacostes de Líbia han intentat "segrestar" un dels seus vaixells, el Golfo Azzurro. Els han amenaçat de "disparar contra la tripulació" si no seguien l'ordre de dirigir-se cap a Trípoli, la capital Líbia.Després de dues llargues hores de tensió, Camps ha informat que finalment els havien deixat girar cua i marxar, i ha agraït el ressò i la pressió internacional per evitar que els segrestessin.D'altra banda, l'organització antimigrants Defend Europe ha reportat al seu compte de Twitter que ha col·laborat amb les forces líbies per fer fora el Golfo Azzurro. Vegeu-ho en aquest seguit de tuits.ja fa uns dies els guardacostes de Líbia van amenaçar Open Arms que si tornaven a veure'ls a les seves aigües territorials obririen foc directament i sense previ avís.

