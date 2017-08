El TC estudia el recurs de Govern per a la tramitació exprés de la llei del referèndum

El ple del Tribunal Constitucional (TC) estudiarà aquest dimecres a la tarda el recurs de súplica de la Generalitat contra la suspensió cautelar de la reforma del reglament del Parlament, que ha de permetre la tramitació exprés de la llei del referèndum. Els magistrats es reuniran de manera extraordinària interrompent les seves vacances, i és probable que rebutgin el recurs del Govern i mantinguin la suspensió de la reforma.La Generalitat va presentar un recurs el passat 3 d'agost després que el TC suspengués cautelarment la reforma del reglament després del recurs d'inconstitucionalitat interposat pel govern espanyol. El Govern considera que l'Estat actua de manera "abusiva" bloquejant qualsevol iniciativa catalana a partir dels recursos inconstitucionalitat que, un cop acceptats per l'alt tribunal, impliquen la suspensió cautelar immediata.Des del Govern consideren que encara que aquest mecanisme d'impugnació estigui previst a la llei, no es pot utilitzar de manera "injustificada" per suspendre "disposicions manifestament legítimes". De la mateixa manera, l'executiu català considera que el TC "no pot jutjar ni el context polític en què s'aprova aquesta reforma del reglament ni les intencions del Parlament". El procediment de lectura única impugnat, a més, és "pràcticament igual" al del Congrés dels Diputats i molt similar al d'altres comunitats autònomes.La reunió extraordinària del TC coincideix amb l'inici del curs parlamentari, que enguany comença més aviat. Aquest dimecres a la tarda també es reunirà la Mesa del Parlament; una reunió on previsiblement s'havia de debatre l'admissió a tràmit de la llei del referèndum. El debat, però, no és probable que hi sigui en aquesta primera reunió del curs, perquè dins de l'independentisme es debat la millor opció per donar llum verda a la norma , i la via que té més suports passa per admetre-la a tràmit més endavant i modificar l'ordre del dia del ple durant el seu desenvolupament.

