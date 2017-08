Un dels principals ideòlegs de la tercera via reconeix el fracàs i admet que l'1-O no hi haurà «resignació»

Antoni Puigverd en una imatge d'arxiu Foto: Ajuntament de Camprodon

L'escriptor Antoni Puigverd, un dels principals ideòlegs de la tercera via com a solució al debat territorial entre Catalunya i Espanya, ha admès aquest dimarts en un article a La Vanguardia el fracàs d'aquesta opció, i ha assegurat que, davant la situació a l'estat espanyol, ja "no s'atreveix a recomanar contenció i resignació" als independentistes.Per arribar a aquesta conclusió, Puigverd repassa la situació actual: "El govern central, els mitjans, els tertulians i quasi tots els partits espanyols proposen una sortida: canviïn la Constitució". Admet que la proposta "sembla una broma", perquè "la societat espanyola se sent còmode amb la Constitució". Una Constitució que s'ha convertit en un "cotilla" per als catalans i que fa que "molts se sentin comprimits de manera abusiva i asfixiant". "La societat espanyola ho viu d'una altra manera: no pot ni vol entendre les il·lusions i els problemes del catalanisme".Aquesta manca de comprensió, argumenta l'escriptor, fa que proliferin les "tertúlies espanyoles amb visions caricaturitzades dels catalans", i recorda el tòpic dels diners o les acusacions d'adoctrinament cap als partidaris de la independència. Davant d'aquesta realitat, els moderats sempre han optat per "predicar la por i demanar resignació". També davant d'un Estat que "insisteix fins a extrems grotescos en l'uniformització". "Aquest context contribueix a reforçar la decisió independentista", diu.El resum de tota aquesta situació és el conflicte de l'aeroport del Prat, que Puigverd explica així: "Fa deu anys, moderats i empresaris van demanar la descentralització aeroportuària i l'Estat no va cedir. Els moderats van callar. Aena, que respon als interessos de l'Espanya radial, en va privatitzar parcialment la gestió. Resultat: Aena guanya grans beneficis del Prat mentre en redueix la inversió en seguretat i serveis". I conclou, resignat: "Jo puc ser contingut personalment, però no puc tancar els ulls. Davant d'aquest panorama, no m'atreveixo a recomanar contenció, és a dir, resignació".

