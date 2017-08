L'alcalde de Sabadell tanca la polèmica del nomenclàtor: «Machado es queda»

Machado es queda, el que cal eliminar del nomenclàtor són els noms dels feixistes.

Això és el que treballem en la comissió del nomenclator — Maties Serracant (@mserracant) August 15, 2017

L'@Aj_Sabadell no s'ha plantejat mai treure el nom d'Antonio Machado del nomenclàtor. Es tracta d'un informe extern, no vinculant. — Montserrat (@Tonarocamora) August 15, 2017

L'@Aj_Sabadell va encarregar informe extern per a conèixer el global del nomenclàtor i el compliment de la Llei de Memòria Històrica.2/6 — Gabriel Fernàndez (@GabrielFerDiaz) August 15, 2017

Els canvis en noms carrers es faran en base a la participació ciutadana, el consens i els mecanismes establerts (comissió nomemclator). 4/6 — Gabriel Fernàndez (@GabrielFerDiaz) August 15, 2017

Evidentment un govern de #Sabadell, on és @Esquerra_ERC, no treurà mai el carrer a Antonio Machado. #MachadoEsQueda 6/6 — Gabriel Fernàndez (@GabrielFerDiaz) August 15, 2017

La última de un Ayto. de Podemos y de los socios de Puigdemont (Sabadell): eliminar toda referencia a Machado o Goya https://t.co/yRP9DEAnRi — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) August 15, 2017

Aquí un ejemplo de la españafóbia más absurda, inculta, y esperpéntica. El castellano tb es lengua de Cataluña y universal https://t.co/fEvvTpHoZo — Alberto Fernández (@albertofdezxbcn) August 15, 2017

Segur que l'Ajuntament Sabadell es desvincula d'un informe que confirma sectarisme i ignorància a la que ens vol arrosegar la neo-carlinada https://t.co/HIpeHd3umQ — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) August 15, 2017

"Machado es queda". Així de contundent ha estat l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, davant la polèmica generada per un informe encarregat per l'Ajuntament que demanava canviar el nom del carrer d'Antonio Machado perquè era "anticatalanista". El text també proposava modificar el nomenclàtor dels carrers de Goya o Quevedo, per ser "exemples d'un model pseudocultural franquista". Serracant ha volgut sortir al pas de la polèmica provocada i ha deixat clar que no té cap intenció de canviar aquests noms i que l'objectiu del govern municipal és "eliminar del nomenclàtor els noms dels feixistes".La regidora d'ERC a la ciutat, Montserrat Chacón, també ha assegurat que l'Ajuntament mai no s'ha plantejat canviar el nom d'Antonio Machado. "Es tracta d'un informe extern, no vinculant".Des del govern municipal s'ha emès també un comunicat deixant clar el seu posicionament, que ha resumit el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernàndez:L'informe, elaborat per l'historiador Josep Abad, ha aixecat molta polseguera al municipi. Des de Ciutadans s'ha criticat ràpidament un informe que consideren "partidista i esbiaixat", i han assegurat que Abad té vincles amb l'Assemblea Nacional Catalana. La líder del partit a Catalunya ha carregat contra un ajuntament liderada per "Podemos i socis de Puigdemont" a través de Twitter.En un sentit similar, el regidor de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha aprofitat per dir-hi la seva i titllar d'"espanyafòbia absurda, inculta i esperpèntica" la proposta d'aquest estudi.Qui també ha aprofitat per criticar l'informe ha estat el diputat de CSQEP, Joan Coscubiela, que ha qualificat de "sectària".

