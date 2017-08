La CGT de Catalunya denuncia els atacs al dret de vaga dels treballadors

El Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT (Confederació General del Treball) de Catalunya, davant el que creuen com a "imminent sortida mitjançant la repressió al conflicte d’Eulen a l’aeroport de Barcelona, considerem inacceptable el desplegament de cap cos policial per suplantar els vaguistes en els controls d’equipatges de l’aeroport.Per als anarcosindicalistes, el precedent que aquesta opció suposa és molt preocupant per al conjunt de la classe treballadora, ja que "se’ns estaria dient que mitjançant un cos policial o militar l’Administració pot finalitzar, mitjançant la repressió, una vaga. En aquest punt, gobierno i govern han estat més units que mai, sent l’únic dissentiment el color de l’uniforme que faria la feina bruta contra la plantilla".La CGT tampoc no considera acceptable el recurs a un arbitratge obligatori imposat des de l’Administració ja que, segons manifesten, genera també un precedent: prohibir una vaga com a eina per resoldre el conflicte que l’ha motivat.Segons el Secretariat Permanent la resolució del conflicte plantejat passa per revertir la privatització d’AENA, recuperar-ne les activitats externalitzades i replantejar quin tipus de treballadors han de realitzar les diferents tasques que fan funcionar els aeroports. ·En aquest sentit –afirmen–, cal renunciar a empreses de seguretat privada i cobrir aquests llocs amb treballadors directament dependents d’AENA". I afegeixen: "Les sortides repressives als conflictes laborals suposen greus atacs al conjunt de la població i com a tals cal rebutjar-les. Les mesures plantejades per les administracions i la patronal a l’aeroport de Barcelona no són noves i, durant les darreres setmanes, ja s’havien posat sobre la taula en altres vagues". Per al sindicat, "quan les empreses no poden doblegar les plantilles, l’administració es posa al seu costat per donar-li un cop de mà atacant els nostres drets".Des de la CGT de Catalunya fan una crida a la població a no caure en aquest parany i a defensar el dret de vaga "amb dents i ungles".

