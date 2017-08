La vaga d'examinadors deixa 30.000 persones sense poder accedir al carnet de conduir a Catalunya

Cotxe de pràctiques Foto: ACN

La vaga d'examinadors ja ha deixat 30.000 persones sense poder aspirar a treure's el carnet de conduir a Catalunya, segons ha explicat aquest dimarts al matí el president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, en una entrevista a RAC1.La protesta del personal de la DGT, que denuncia una manca de personal administratiu i examinador a Catalunya, ha obligat a tancar algunes autoescoles –concretament a la demarcació de Barcelona ja en són set– tot i que la incidència real es veurà a partir del setembre ja que l'agost és inhàbil. D'altra banda, Viladrich ha alertat que si no s'arriba a un acord entre els treballadors el pròxim dia 22 d'agost la vaga es podria endurir i es passaria de la mobilització actual de dilluns a dimecres cap a la de dilluns a divendres a partir del 4 de setembre, el que provocaria que les repercussions siguin "pitjors".El president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya ha lamentat que les autoescoles siguin "escut i víctimes" al mateix temps del conflicte entre els treballadors i la Direcció General de Trànsit. "És legítima la reivindicació dels examinadors, és la seva guerra amb la DGT i la respectem. No obstant això, reclamem que es doti de personal les prefectures i denunciem que aquestes reivindicacions estan afectant els ciutadans i les autoescoles", s'ha queixat Viladrich.D'altra banda, també ha explicat que el període de dos anys entre l'examen teòric i pràctic "no s'amplia" però que es respectarà si l'aspirant va presentar la sol·licitud per fer l'examen pràctic dins del termini. Per Viladrich, però, el problema "serà l'endemà de la vaga". Si es desconvoca, quant trigarem a recuperar la normalitat?", s'ha preguntat el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, que també ha assenyalat com en diverses ocasions els aspirants es presenten a examen però no poden fer la prova perquè l'examinador decideix no presentar-se aquell dia i els estudiants han de ser reubicats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)