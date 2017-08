Polítics aranesos es mobilitzen per donar suport al referèndum de l'1-O

Un col·lectiu de polítics, expolítics i societat civil de diverses adscripcions ideològiques ha mogut fitxa per demanar que la Vall d'Aran posi les urnes, davant la indiferència de les institucions quant al referèndum de l'1 d'octubre. La diputada de la CUP Mireia Boya, l'alcalde de Les, el socialista Emili Medan, o l'exalcalde convergent de Vielha Àlex Moga, entre d'altres, han signat "El manifest de Les", en què exigeixen a les institucions araneses que posin les urnes.En els deu punts del manifest –obert a la signatura per a tots els ciutadans de la Vall–, els signants asseguren mostrar-se implicats en el procés d'autodeterminació de Catalunya, però exigeixen als catalans que "escoltin amb valentia" el pronunciament del poble aranès i "sàpiguen acceptar les conseqüències que se'n derivin".A més dels signants ja citats, cal comptar, també, amb la firma de l'exalcalde de Salardú Jaume Geli, a més de membres d'ERC i de Podem. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, la primera trobada s'ha fet aquest dilluns a la tarda a Les i n'ha sortit aquest document, al qual els veïns de la Vall d'Aran es podran adherir. De fet, està previst fer un acte públic el pròxim 30 d'agost, en una localitat encara per determinar.La Vall d'Aran és l'únic territori de l'estat que té reconegut per llei el dret a decidir. Unitat d'Aran, la marca del PSC i segona força política a la Vall, ja ha anunciat que no posarà les urnes l'1-O. En els pròxims dies s'espera un pronunciament oficial de Convergència Democràtica Aranesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)