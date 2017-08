El PP descarta utilitzar l'article 155 «per motius temporals i jurídics»

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando Foto: Europa Press

El PP ja ha descartat aplicar l'article 155 de la Constitució que permet suspendre l'autonomia de Catalunya "per raons temporals i jurídiques". Apostaran, segons ha dit Rafael Hernando en una entrevista a Europa Press, per fórmules "més oportunes i realistes" per impedir el referèndum de l'1 d'octubre. El portaveu del PP al Congrés ha explicat també que recórrer a l'article 155 ja no solucionaria la situació. Les opcions contemplades per Mariano Rajoy passarien, segons Hernando, pels tribunals, que han de decidir si el referèndum implica delictes de sedició. "Nosaltres donarem suport a les mesures que siguin raonables i evitin aquesta situació", ha assegurat el portaveu.El dirigent popular ha deixat clar que "el pes de la llei acaba caient sobre d'aquells que no acaten les normes", fent referència per exemple als casos d'Artur Mas i Francesc Homs, condemnats per posar urnes el 9-N: "Si algú vol seguir disparant-se trets al peu, que segueixi per aquest camí".Preguntat per l'ús de la força per evitar les urnes, Hernando ha reiterat que l'Estat té "diversos mecanismes" per defensar-se i aconseguir que no passi res l'1-O: "No hi haurà referèndum", ha insistit, i ha afegit que "s'ha d'actuar amb prudència però també amb contundència". Pel que fa al paper dels Mossos d'Esquadra, Hernando s'ha mostrat convençut que davant del referèndum compliran la llei "com qualsevol altra cos de seguretat".El portaveu popular confia que no es tramiti la llei del referèndum al Parlament. "Seria lamentable que la Mesa continués amb aquest procés. S'ha d'acabar ja", ha afirmat. I ha assegurat també que "el problema" és que la CUP, amb 10 diputats, "imposa condicions" i governa a Catalunya, i té "arrossegant-se de genolls" el Govern de la Generalitat: "Un grup anarquista, de caràcter totalitari, és qui mana a Catalunya, i determina què han de fer ERC i el PDECat", ha etzibat Hernando.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)