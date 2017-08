«La Fundación Francisco Franco té la complicitat de l'Estat espanyol»

Roger Heredia, president del Banc d'ADN i Familiars de Desapareguts a la Guerra Civil s’ha indignat davant el comunicat fet per la Fundación Francisco Franco en què afirmava que el dictador “ni va afusellar ningú ni va dictar cap condemna a mort”, perquè les condemnes les dictava “la Justícia”.En unes declaracions al programa “El Món a Rac1”, Heredia ha dit que l’Estat espanyol durant l'última dècada “ha dedicat més diners a aquesta fundació que a obrir fosses i poder reparar les víctimes. Aquesta fundació té la complicitat de l'Estat espanyol, que no ha condemnat el feixisme”.Segons l’investigador, “és fals, és indignant, que els familiars de desapareguts hàgim de tornar a escoltar com es riuen de nosaltres i ens falten al respecte. Qui va fer un cop d'estat davant d'una República democràticament escollida va ser Franco, per tant, aquesta justícia ja és il·legal des de la seva base”. Per a Heredia, durant l'època Aznar la fundació va rebre més de 140.000 euros. “Actualment no li podria concretar si en continua rebent però no em sorprendria perquè té la complicitat de l'Estat espanyol. És evident. Ara bé, no es destina ni un euro per obrir fosses”.El president del Banc d’ADN i Familiars de Desapareguts a la Guerra Civil ha afegit que fóra difícil imaginar que a Alemanya es pogués fer una missa cada any en honor a Hitler. “Això passa a l’Estat espanyol, es continuen fent misses en honor al caudillo d'Espanya, al Valle de los Caídos, amb la presència de molta gent que encara el recorda i li dona suport. O a l'enterrament de l'exministre feixista Utrera Molina es va cantar el Cara al sol amb total impunitat i la Fiscalia ha arxivat el cas. O que el senyor Martín Villa ha rebut una condecoració per part del rei”.Heredia se suma a moltes de les veus que druant molt de temps i, especialment, les darreres setmanes exigeixen la il·legalització d'aquesta entitat franquista. Cal, "condemnar aquestes declaracions, demanar que d'una vegada per totes s'il·legalitzi aquesta Fundació Francisco Franco".Precisament, fa uns dies es va iniciar una petició al portal Change.org per demanar la il·legalització de la fundació. Concretament, la petició s'adreça als grups parlamentaris de les Corts espanyoles perquè aprovin una reforma de la Llei de Memòria Històrica en què es declarin il·legals les organitzacions que fan apologia de la dictadura franquista. De moment, ja s'han aplegat més de 91.000 signatures.

