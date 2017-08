Els guàrdies civils denuncien que se senten «utilitzats» pel govern espanyol

Agents de la Guàrdia Civil a l'aeroport Foto: Europa Press

El portaveu de l 'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) , Juan Antonio Fernández, ha denunciat que els guàrdies civils se senten utilitzats pel govern espanyol. Considera que l'executiu de Mariano Rajoy "utilitza la Guàrdia Civil perquè els treguin les castanyes del foc" en situacions de conflicte, com ara el cas de la vaga de vigilants a l'aeroport del Prat.Fernández ha reconegut que es limiten a "complir ordres que vénen des del govern espanyol" i que en aquests moments la seva tasca és vetllar perquè es compleixin els serveis mínims. Tanmateix, ha assegurat: "Ens sentim utilitzats en benefici dels interessos del Govern que, quan vol, utilitza la Guàrdia Civil per solucionar els problemes, però no és així quan es tracta de mirar per la ciutadania". En aquest sentit, han criticat la decisió del govern espanyol de privatitzar la seguretat: "Si des del Govern s'hagués mantingut una seguretat pública i s'hagués treballat per millorar-la, ara no s'haurien de prendre mesures d'urgències".Per al portaveu, el problema és "la falta de diàleg en un conflicte laboral" i sosté que "la situació és delicada". En aquest sentit, ha criticat que s'hagi tornat a recórrer a la Guàrdia Civil, que s'han vist "obligats" a traslladar-se al Prat "sense cap contraprestació econòmica, cap petició ni cap diàleg", i ha lamentat que només reben 40 euros al dia en concepte de manutenció.L'AUGC és l'associació majoritària i més antiga de la Guàrdia Civil i té representació a tot l'estat espanyol. Lluiten per la democratització de la institució i van rebre l'any 2010 el Premi Nacional de Drets Humans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)