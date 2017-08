Treball no descarta un nou conflicte laboral al metro de Barcelona

Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball Foto: ACN

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, no veu "descartable" que hi torni a haver un conflicte laboral al metro de Barcelona. Tot i que el conveni col·lectiu acceptat finalment per empresa i treballadors fa esperar "pau social" com a mínim fins al 2019, Ginesta veu possible que hi torni a haver desavinences entre les dues parts sobre com s'ha d'aplicar el text pactat. De fet, alguns dels problemes que van ocasionar la vaga eren precisament les diferències en la interpretació de l'anterior conveni. Però "a la mínima" que es compliqui la relació entre empresa i treballadors, "tornarem a seure i a negociar", ha assegurat el secretari en una entrevista a l'ACN.El 27 de juliol l'assemblea de treballadors del metro de Barcelona acordava per majoria acceptar el conveni laboral proposat pel Departament de Treball, que va fer de mediador en el conflicte. La votació implicava posar punt i final a les aturades al suburbà barceloní i a gairebé dos anys de negociacions. Però just després de donar llum verd al conveni 2016-2019, el president del comitè d'empresa del metro, Pere Ramon, advertia que hi podria haver més vagues en un futur si la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) "seguia incomplint" els pactes als quals s'havia arribat amb els treballadors.Per la seva part, en un comunicat just després de l'assemblea de treballadors, TMB assegurava que havia acceptat el "límit legal al qual pot arribar com a ens públic" i "també al topall de la disponibilitat de recursos" de la companyia. Transports Metropolitans de Barcelona considerava que l'acord havia de permetre "mantenir l'equilibri necessari per prestar un servei de qualitat i alhora garantir la viabilitat" de l'empresa pública.Gran coneixedor de les dues parts del conflicte, Ginesta exposa: "Pot tornar a passar que TMB apliqui el conveni i els treballadors i el comitè d'empresa ho hagin interpretat d'una altra manera i hi torni a haver conflicte". De fet, durant la negociació, entre les denúncies del comitè d'empresa hi havia suposats "incompliments" de l'anterior conveni. "Quan ho posàvem sobre la taula, no eren estrictament incompliments", sinó que empresa i treballadors en feien interpretacions diferents, recorda el secretari de Treball. Però afegeix tot seguit: "El que hem vist és que seient, mediant, som capaços de trobar solucions".Ara, amb el nou conveni, TMB "fa un esforç importantíssim" perquè els treballadors recuperin "el que s'ha perdut en aquests anys" de crisi econòmica, assegura el secretari general de Treball. Es tracta d'un text que "recull avenços molt importants", assenyala Ginesta, com que les mares puguin escollir el torn. També subratlla que "la complexitat" a l'hora d'organitzar el treball al metro ha contribuït a allargar les negociacions.Ginesta es mostra satisfet de l'èxit mediador en un conflicte que portava mesos encallat i subratlla que no és habitual que el Departament de Treball acabi proposant un conveni sencer en una mediació. Normalment el Govern o bé es valida un conveni que ja arriba fet o bé es proposen mesures més senzilles de redactar, com un increment salarial o canvis organitzatius a la feina.

