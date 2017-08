Talamanca commemora la seva batalla a la Guerra de Successió amb la vista posada a l'1-O

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha presidit aquest diumenge l'acte de commemoració de la batalla de Talamanca, l'última victòria de l'exèrcit català en el marc de la guerra de Successió. Turull s'ha mostrat convençut que aquella victòria de fa 300 anys es tornarà a repetir l'1 d'octubre perquè hi ha valors que persisteixen en els catalans malgrat el pas del temps. "L'1-O guanyarem per l'actitud de victòria i el coneixement del terreny democràtic", ha afirmat.Turull ha fet un paral·lelisme entre els fets viscuts el 1714 i l'actualitat. "Avui tenim testimonis de la darrera gran victòria bèl·lica de Catalunya, com els Miquelets, i de la darrera victòria democràtica, com Joana Ortega (present a l'acte d'avui). El 9N és la darrera victòria democràtica però no serà l'última", ha assegurat.El conseller de la Presidència ha considerat que "hem d'aprendre dels valors d'aquella darrera victòria. Van ser dues coses les que van donar la victòria: actitud i coneixement del terreny. Actitud de victòria, no deixar-se portar pel derrotisme, creure en les pròpies forces, tenir convicció i saber que ho has de fer per les futures generacions". I ha continuat: "En segon lloc, coneixement del terreny. Coneixien tots els racons. Nosaltres l'1 d'octubre hem de guanyar pel mateix: actitud i coneixement del terreny". En aquest punt, ha manifestat amb contundència: "Actitud perquè ho tenim tot a favor i només depèn de nosaltres. Tenim una societat mobilitzada, majoria al Parlament i un Govern determinat.". Per això, Turull ha opinat que "ningú entendria d'aquí a uns anys que tenint-ho tot a favor, per molt que algú digui que guanyaran 10-0, no hi hagués moral de victòria". I ha insistit novament que "la decisió d'aquest país ja no depèn de l'Estat. Està en mans dels ciutadans de Catalunya. Aquest tsunami democràtic no el pot parar ningú i en democràcia qui té l'última paraula són els ciutadans".El conseller de la Presidència s'ha mostrat convençut que actualment "coneixem millor el terreny. La batalla l'hem situada en el terreny de la democràcia i aquí ens movem millor nosaltres que els nostres adversaris". En aquest context, ha recordat que "avui es compleix l'aniversari que la Gestapo va agafar el president Companys. Sabem qui hi havia a una banda i qui, a l'altra. Per tradició, en el terreny de la democràcia ens hi movem millor".Turull ha defensat que els catalans es fixen en les democràcies més avançades d'Europa, a diferència, ha dit, de "l'Estat que actua amb les pitjors arts". "Així com nosaltres ens fixem en democràcies punteres del segle XXI, l'Estat espanyol es fixa en tal com es feia en el postfranquisme", ha assenyalat. Per això, ha conclòs que "només depenent de nosaltres per actitud i moral de victòria, l'1 d'octubre tornarem a guanyar i serà la gran victòria del poble de Catalunya per recuperar la seva llibertat".Precisament, per aquesta manera de fer de l'Estat, el conseller ha afirmat, en declaracions als mitjans de comunicació, que el Govern català no té gaires expectatives sobre la reunió que dimecres vinent celebrarà el Tribunal Constitucional per resoldre l'últim recurs de súplica del Govern contra la suspensió cautelar de la reforma del reglament del Parlament. "El Tribunal Constitucional des de fa temps el que fa és decorar jurídicament les decisions polítiques de la Moncloa", ha subratllat.

