Un nena morta i diversos ferits en un atropellament als afores de París

❗️#SeineEtMarne Opération en cours à #SeptSorts. Ne gênez pas les opérations de secours. Respectez les périmètres de sécurité@Place_Beauvau — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 14 d’agost de 2017

Una nena de 13 anys ha mort i almenys 12 persones han resultat ferides en un atropellament intencionat que ha tingut lloc aquest dilluns a la terrassa d'una pizzeria a Sept-Sorts, una població d'uns 400 habitants a menys d'una hora de París, segons ha informat la cadena BFM . El vehicle, de marca BMW, ha quedat encastat al restaurant, situat en una zona industrial.Segons la mateixa televisió, el conductor del vehicle, de 32 anys, ha estat detingut poc després de l'incident i les seves primeres declaracions descarten la "pista terrorista". Una font judicial ha apuntat al mitjà que el jove francès hauria declarat que voler "acabar amb els seus dies sense èxit". Segons France 2, ara fa uns dies l'home s'hauria intentat treure la vida.Un portaveu del Ministeri de l'Interior francès ha declarat a BFM que hi ha quatre ferits "greus i d'emergència absoluta", a més de vuit ferits lleus.La Gendarmeria francesa ha informat que hi ha una "operació en curs" i ha demanat a la població que no s'acosti al lloc dels fets.

