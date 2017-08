La Fundació Franco assegura que el «dictador no va afusellar ningú ni va dictar condemnes a mort»

La Fundació Nacional Francisco Franco ha emès un comunicat en el que es rebel·la contra les peticions d’il·legalitzar-la que s’han produït en les últimes setmanes reiterant que “Franco no va afusellar ningú” i qu eentre les funcions de l’entitat hi ha la defensa de les víctimes de Front Popular i la reclamació que es va produir “un genocidi de catòlics”.En una nota de premsa, la Fundació ha criticat les peticions d’il·legalitzar-la formulades en els darrers dies per diverses entitats i partits polítics. Assegura que Francisco Franco “ni va afusellar ningú ni va dictar cap condemna a mort”, perquè les condemnes les dictava “la Justícia”, i ho compara amb Manuel Azaña per assenyalar que tampoc s’acusa al president de la República d’haver dut a terme execucions.En el seu comunicat, la Fundació assegura que el dictador “va oferir als caiguts del Front Popular la major dignitat que estava a les seves mans”, la de “dormir el son etern sota la Creu del Valle de los Caídos”, assenyalen.La FNFF argumenta que manté una “actitud de conciliació i respecte”, entenent que compleix “una funció capital” a dia d’avui a l’Estat, en la defensa “de la mitja Espanya víctima del Front Popular”, un fet que li recorden a “la dreta covarda”, i situant la intenció d’eliminar en la Fundació “als mateixos persegueixen o llancen pedres a un autobús”.L’entitat assegura que defensar-la és, “a d’avui, una obligació cívica”, per reconèixer “les víctimes causades pel Front Popular i aconseguir la declaració de genocidi per la matança de catòlics”, inclosos 10.000 membres de l’església catòlica.

