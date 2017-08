Trump condemna ara supremacistes blancs i neonazis: «El racisme és el mal»

Enfrontaments a Charlottesville Foto: Europa Press

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha comparegut aquest dilluns per criticar els actes racistes registrats a Charlottesville (Virgínia) i ha titllat de "repugnants" els "grups d'odi" com els supremacistes blancs. "El racisme és el mal", ha proclamat després que la seva tèbia primera reacció rebés tot tipus de crítiques."Tots els que van cometre delictes en la violència racista d'aquest cap de setmana, els dic que hauran de rendir comptes", ha dit Trump, qui ha condemnat "en els termes més rotunds" una violència que va tenir com origen una mobilització ultradretana."El racisme és el mal i els que causen violència en el seu nom són criminals i perdonavides", ha afegit el mandatari nord-americà, amb una al·lusió explícita al Ku Klux Klan (KKK), neonazis, supremacistes blancs i "qualsevol altre grup d'odi repugnant". Al seu parer, "atacs horribles" com el registrat a Charlottesville contra una manifestació antifeixista "colpegen en el cor dels Estats Units".Una persona va morir i 19 més van resultar ferides per un atropellament perpetrat durant una manifestació antifeixista, convocada al seu torn com a protesta per la concentració de neonazis i simpatitzants del KKK que va tenir lloc dissabte passat a Charlottesville.La reacció inicial del mandatari nord-americà va provocar intenses crítiques per no haver condemnat de manera explícita la violència dels supremacistes blancs, els neonazis i els seguidors del KKK, que van ser els que van iniciar els disturbis.A la seva primera declaració, Trump va denunciar el que va definir com una "indignant exhibició d'odi, intolerància i violència de tots els bàndols". Un dia després, la Casa Blanca va emetre un comunicat per aclarir que Trump condemnava "totes les formes de violència, intolerància i odi", inclosos "els supremacistes blancs, el Ku Klux Klan i tots els grups extremistes".

