El consell de ministres es reunirà dimecres per analitzar la vaga a l'aeroport

El consell de ministres es reunirà dimecres de forma extraordinària per analitzar la vaga a l'aeroport del Prat. Així ho ha anunciat aquest dilluns el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, després de la reunió del comitè de seguiment de la vaga, on també hi han participat representants de la Generalitat i de l'ajuntament de Barcelona. En aquest marc, el govern espanyol podria iniciar el procediment del laude d'arbitratge obligatori, malgrat que el ministre no ha volgut concretar quines seran les mesures concretes que s'hi abordaran.Així, ha apuntat que s'estan "accelerant els tràmits dels informes tècnics i jurídics per dur a terme l'arbitratge del procediment del laude obligatori", tal com es va decidir divendres , per bé que encara no se sap quan estaran llestos. Segons ha recordat De la Serna, tan aviat com s'impulsi aquest procediment, l'empresa i els treballadors hauran d'intentar pactar de comú acord un àrbitre que estableixi una solució per al conflicte. Si no hi hagués entesa, l'executiu central hauria de nomenar aquest àrbitre.Sigui com sigui, ha destacat que "el dispositiu de la Guàrdia Civil ha aconseguit que es recuperi la normalitat a l'aeroport del Prat" amb una actuació que ha presentat un "escrupolós respecte al dret a la vaga i el compliment del dret a vaga". Així mateix, ha destacat que "s'estan complint els serveis mínims" i ha assegurat que un seguit de persones ha decidit anar a treballar, més enllà del 90% dels serveis mínims. En aquest sentit, ha concretat que hi ha permanentment uns 20 efectius de mitjana distribuïts entre les diferents línies.De fet, el ministre ha defensat l'actuació del seu executiu i, d'aquesta manera, ha defensat que és quan acabava sense èxit el procés de mediació exercit per la Generalitat que podia impulsar el laude obligatori, ja que, de fer-ho abans, hauria envaït competències. Així mateix, ha afegit que la Guàrdia Civil ha actuat quan la vaga ha esdevingut indefinida.Ho defensava en resposta al conseller de Territori, Josep Rull, que, malgrat reconèixer la tasca del cos policial espanyol, ha criticat que l'actuació del govern espanyol ha arribat tard, així com ha insistit en el dèficit d'infraestructures i d'inversions a l'aeroport. "Els terminis de resolució no han funcionat bé", ha lamentat, i ha demanat "donar solucions el més aviat possible". Tot i això, no ha volgut furgar més i ha considerat que "ja hi haurà el moment per assenyalar responsabilitats concretes".En tot cas, creu que s'ha actuat amb ponderació amb el "dret legítim de vaga i el dret a la circulació de les persones i a la seguretat" i, per això, en vista a que la mediació no té més recorregut, ha instat a actuar ràpid per "nomenar un àrbitre per part del govern de l'Estat, per poder dirimir i arribar a una resolució a aquest assumpte". Igualment, ha destacat que "s'ha fet un reforçament de tots els efectius dels Mossos d'Esquadra en la zona de competència de seguretat de la Generalitat" per "garantir la seguretat de la infraestructura i ajudar els usuaris" i ha tornat a oferir "els Mossos per totes aquelles funcions que calgui".

