La demanda d'un turisme cívic i del referèndum centren el pregó de Gràcia

Una persona disfressada de Cobi s'ha encarregat del pregó alternatiu de Gràcia. Foto: ACN

El comunicador Roger de Gràcia i l'actriu Agnès Busquets han donat aquest dilluns el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia del bicentenari amb el seu pregó des de la plaça de la Vila del barri que ha estat molt centrat en el turisme. "No és que volem que no vinguin els turistes, però una mica d'organització sí, perquè la cosa se'ns descontrola una mica", ha alertat Roger de Gràcia en la seva intervenció. També han aprofitat per demanar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.Busquets i de Gràcia han tractat amb humor la denominada turismofòbia i la massificació, especialment les actituds dels turistes: "Hello tourist, we love you encara que pixeu in the corners sometimes, no, no i no, això és bad", ha ironitzat Busquets, que fa d'alcaldessa, Ada Colau, en el programa Polònia de TV3. Colau no ha acudit al pregó, i l'ha substituït la tinent d'alcalde Janet Sanz, que fa d'alcaldessa accidental aquesta setmana.El seu company ha parlat de l'encariment de l'habitatge i sobre el fet que l'últim baròmetre de Barcelona que indica que el turisme preocupa més que l'atur. "Hem de començar a afrontar aquest problema, encara que ja s'estan fent coses, però tal vegada cal fer més", ha remarcat.En la part final del seu pregó han esmentat també el referèndum de l'1-O i la independència. "Aquest any és especial, i potser és l'últim, si podem votar al final amb les urnes al carrer. Si no, votarem igual, siguin de fusta i paper i tal vegada l'any que ve Gràcia sigui capital", han afirmat.Uns 500 veïns, segons l'Ajuntament, han omplert la plaça de la Vila de Gràcia escoltant als dos pregoners i han reaccionat amb riures i repetits aplaudiments als seus discursos i comentaris. El pregó ha estat marcat per l'aparició per sorpresa d'una persona disfressada de la mascota dels Jocs de Barcelona del 1992 , Cobi, que ha fet un pregó reivindicatiu abans de l'oficial.També han participat en el pregó alternatiu l'associació de Las Kellys per denunciar les males condicions laborals de les netejadores d'hotel , mentre que Arran Gràcia s'ha defensat de les crítiques a les accions que l'organització ha protagonitzat les darreres setmanes contra interessos turístics i el Moviment Popular de Gràcia ha reivindicat la vida al barri.La intervenció d'una representant d'Arran s'ha fet entre alguns crits de "Fora, fora". "Tot i que és cert que la revolució està ben a prop, les nostres festes no ens les perdem. Us deurem sonar perquè hem omplert portades a diaris i hem obert telenotícies a tot Europa pel fet de llançar confeti i criticar la massificació turística", ha apuntat.Ha criticat el PP i ha recordat que van ocupar la seu dels populars per defensar el referèndum. "Els diem avui des de la plaça de la Vila que cada guarnit dona sentit als cartells que vam enganxar a la seva seu, que cada veïna organitzada és una petita victòria i que no hi haurà prou reaccionaris ni tricornis per aturar-nos", ha remarcat.

